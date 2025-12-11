Baena inaugura un Centro de Innovación Social de la UCO para abordar desafíos sociales y potenciar la igualdad

El municipio de Baena ha celebrado este jueves la inauguración oficial del Centro de Desarrollo e Innovación Social de la UCO, un proyecto pionero impulsado de forma conjunta por el Ayuntamiento de Baena, la Universidad de Córdoba (UCO) y la Fundación EME, que aspira a convertirse en un referente provincial en el abordaje de desafíos sociales desde el conocimiento académico, la innovación y la colaboración institucional.

El acto reunió a autoridades locales y académicas, encabezadas por la alcaldesa de Baena, María Jesús Serrano; el rector de la UCO, Manuel Torralbo; el presidente de la Fundación EME, Alfonso Fernández Zamorano, y la directora del Centro de Innovación Social, Auxi Guisado.

Un hito histórico para el municipio

Durante su intervención, la alcaldesa destacó la relevancia de este momento para Baena: “Para mí, como alcaldesa, hoy es un día importantísimo. Han pasado más de 50 años desde la creación de la Universidad de Córdoba y, por fin, la universidad llega a Baena de manera efectiva. Este centro es una apuesta decidida por la igualdad, la justicia social y la resolución de los problemas reales de nuestra comunidad.”

Serrano subrayó que esta iniciativa se enmarca dentro del plan de la UCO para descentralizar su actividad, acercar la transferencia de conocimiento a la provincia y potenciar los *centros territoriales de desarrollo*. Asimismo, recordó que Baena cuenta ya con otro espacio universitario estratégico: el Centro de Desarrollo del Aceite de Oliva, consolidando al municipio como un nodo provincial de innovación.

Un centro al servicio de las personas

El nuevo Centro de Innovación Social nace con la misión de analizar, comprender y dar respuesta a problemáticas sociales del municipio y su entorno, especialmente en colectivos vulnerables. La directora del centro, Auxi Guisado, detalló parte del trabajo ya iniciado: programas de formación prelaboral para jóvenes y madres adolescente; talleres de orientación laboral, con más de 25 jóvenes participantes; atención y acompañamiento a mujeres solicitantes de asilo y a mujeres procedentes de regiones subsaharianas; o acciones de inserción social, que actualmente benefician a cerca de 60 personas en la zona de San Francisco.

Público asistente al acto de apertura de la nueva sede de la UCO en Baena. / Juan Carlos Roldán

Guisado agradeció la acogida del municipio, subrayando que Baena ha demostrado “una sensibilidad excepcional hacia el trabajo social y humanitario que impulsa la Fundación EME”.

Universidad y tercer sector: una alianza estratégica

Por su parte, el presidente de la Fundación EME, Alfonso Fernández Zamorano, recalcó el compromiso de la entidad con Baena y la importancia de trabajar coordinadamente con las instituciones públicas y académicas. “Venimos con ilusión porque Baena siempre ha mostrado un enorme interés y sensibilidad. Hoy este centro es una realidad gracias a su apoyo. Estamos aquí al servicio del pueblo", dijo.

El rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo, celebró la puesta en marcha del centro, resaltando su significado simbólico y estratégico. El rector aseguró que “este centro representa una apuesta clara de la Universidad por su territorio y por las personas. La innovación social implica no dar la espalda a las realidades, sino afrontarlas desde el conocimiento, la investigación y la implicación directa. Estamos orgullosos de colaborar con el Ayuntamiento y con la Fundación EME en este proyecto transformador.”

Torralbo destacó también la importancia de combinar el conocimiento teórico universitario con la experiencia práctica del tercer sector para diseñar soluciones reales y eficaces.

Un proyecto con visión de futuro

El Centro de Desarrollo e Innovación Social de Baena se plantea como un espacio de referencia para investigación aplicada en materia social, diseño de políticas públicas innovadoras, mejora de oportunidades para colectivos vulnerables, formación y capacitación laboral y desarrollo comunitario y cohesión social.

Con esta inauguración, Baena se incorpora a una red provincial de centros que impulsan la transferencia del conocimiento universitario hacia la ciudadanía, reforzando el papel del municipio como enclave relevante en innovación, inclusión y desarrollo territorial.