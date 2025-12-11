El Ayuntamiento de Montilla se convierte en el mayor propietario del polígono Las Canteras con la compra de 30.000 metros

El Ayuntamiento de Montilla ha dado un paso decisivo para reactivar el desarrollo industrial del municipio tras la adquisición, a través de la empresa pública Atrium Ulia, de 29.848,17 metros cuadrados de suelo en el Plan Parcial Industrial 4 Las Canteras. Con esta operación, formalizada por un importe total de 239.850 euros, el Consistorio se convierte en propietario mayoritario de esta zona industrial, lo que permitirá avanzar de forma inmediata en la urbanización y puesta en carga de un polígono que llevaba años paralizado.

En palabras del alcalde de Montilla, Rafael Llamas, "esta adquisición soluciona un problema enquistado durante más de una década y abre la puerta a que Montilla disponga por fin de más suelo industrial público, a precio justo y libre de especulación, para atraer inversiones, generar empleo y facilitar el crecimiento de nuestros emprendedores y emprendedoras”. Este paso nos "permite retomar un desarrollo industrial que quedó truncado tras la crisis inmobiliaria y que ahora podemos reactivar desde el interés general".

Un enclave "estratégico"

Por su parte, la presidenta de la empresa pública Atrium Ulia y delegada de Presidencia en el Ayuntamiento de Montilla, Lidia Bujalance, explicó que la compra "de estas 45 parcelas permitirá al Consistorio incorporarse como miembro mayoritario en la junta de compensación, desbloqueando así cualquier actuación futura". Bujalance señaló que "estos suelos, situados en un enclave estratégico de la ciudad, llevaban años sin poder desarrollarse debido a la falta de impulso de la iniciativa privada y a las dificultades administrativas que habían convertido este espacio en un problema urbanístico".

Rafael Llamas y Lidia Bujalance, en la rueda de prensa. / CÓRDOBA

El informe emitido por los servicios técnicos municipales confirma tanto la idoneidad como la conveniencia de la operación, detallando que el precio de compra —equivalente a 8,37 euros el metro cuadrado de coste de suelo más 74,93 euros el metro de costes de urbanización— se encuentra muy por debajo de los valores actuales del mercado del suelo industrial en Montilla, que oscilan entre 140 y 190 euros el metro en otros polígonos consolidados.

Además, se trata del único suelo industrial del municipio que podría ponerse en funcionamiento en un plazo corto, dado que ya cuenta con planeamiento aprobado definitivamente y reparcelación formalizada, necesitando únicamente la ejecución de la urbanización para su puesta en carga, según se recoge en el informe técnico.

Con esta compra, el Consistorio pasa a controlar la práctica totalidad de las parcelas, lo que permitirá planificar la transformación del sector conforme a criterios de sostenibilidad, eficiencia energética y atracción de proyectos empresariales con alto potencial de generación de empleo.

Los siguientes pasos

El alcalde avanzó en rueda de prensa que próximamente se trabajará en el modificado del proyecto de instalaciones, la adecuación de viarios y la definición de los criterios de adjudicación de las parcelas. Estos criterios tendrán en cuenta no solo el precio, sino también la capacidad de los proyectos para generar empleo estable, fijar población, aportar innovación y cumplir estándares de sostenibilidad, reforzando así la estrategia municipal de desarrollo económico.

Con la adquisición de los terrenos de Las Canteras, el Ayuntamiento de Montilla culmina un proceso largo y complejo que permitirá resolver un problema urbanístico histórico y, al mismo tiempo, situar al municipio en una posición favorable para atraer empresas y fomentar nuevas actividades económicas. Se trata, en palabras del equipo de gobierno, de un “hito estratégico que consolida la apuesta municipal por un modelo de ciudad competitivo, sostenible y generador de oportunidades”.