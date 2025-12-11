Aldi abre en Pozoblanco y supera los 90 empleados en Córdoba

Aldi refuerza su presencia en la provincia de Córdoba con dos aperturas en una semana, en Palma del Río y Pozoblanco. La compañía ya cuenta con siete supermercados y una plantilla que supera los 90 trabajadores. Durante 2025, la compañía ha incrementado su superficie comercial un 38%, pasando de 5.346 metros cuadrados a 7.369 metros cuadrados, gracias a las recientes aperturas.

Este crecimiento va acompañado de compromiso con los productos propios de la provincia y con los proveedores que forman parte del tejido agroalimentario cordobés. La compañía colabora con siete proveedores locales, que abastecen productos como el queso de cabra semicurado, picos, aceite de oliva virgen extra o vinos propios de la zona como el Pedro Ximénez o el Montilla-Moriles.

La inauguración del nuevo Aldi de Pozoblanco

Aldi ha inaugurado este jueves su primer supermercado en Pozoblanco, ubicado en la Avenida de la Salchi, s/n. El nuevo Aldi de Pozoblanco dispone de 1.000 metros cuadrados de sala de ventas y un horario de lunes a sábado de 9.00 a 21.30 horas, abriendo también los domingos de las fiestas de Navidad. Además, el establecimiento emplea a 14 trabajadores, 13 de ellos vecinos del municipio.

“Nuestro objetivo es ofrecer vías de ahorro a cada vez más familias cordobesas, con un surtido de exigente calidad al precio más bajo posible. Para ello, basamos nuestra oferta en productos de marca propia y de origen nacional.’’ destacó Gerardo García, responsable de Expansión de ALDI en la zona, en el acto de inauguración que tuvo lugar ayer. “En Andalucía, colaboramos con 80 proveedores regionales y ofrecemos más de 250 productos locales’’.

Andalucía, pieza clave en la expansión de ALDI

El compromiso de la compañía por Córdoba forma parte del crecimiento sostenido de Aldi en Andalucía. La región cuenta ya con más de 110 supermercados y una plantilla que supera los 1.500 empleados, posicionándose como una de las comunidades con mayor presencia de Aldi en España.

En todos sus supermercados, Aldi ofrece productos de calidad a precios bajos. Para conseguirlo, 9 de cada 10 productos son de marca propia y 8 de cada 10 de origen nacional. Además, estas fiestas Aldi amplía su oferta con más de 150 productos gourmet de la gama Special a precios accesibles.

Aldi refuerza su presencia en el mercado español

Tras las recientes inauguraciones en Palma del Río (Córdoba), Pallejà (Barcelona) y Getafe (Madrid), la compañía encara ahora las últimas aperturas previstas para este 2025 en Dos Hermanas (Sevilla) y Barcelona, en la calle Rosselló. Con ellas, ALDI seguirá reforzando su presencia en el territorio y avanzando en su plan de expansión nacional.