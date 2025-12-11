Aguilar de la Frontera cambia la fecha de la romería de la Virgen de los Remedios por las altas temperaturas

La Hermandad de la Vera Cruz de Aguilar de la Frontera vivió en la noche de este miércoles una de esas decisiones que marcan rumbo. En una junta general extraordinaria, la junta de gobierno llevó a votación una propuesta largamente meditada: mover de fecha la romería de la Virgen de los Remedios, una cita que cada año convoca a miles de devotos bajo un sol cada vez más implacable.

El hermano mayor, Manuel Luque, expuso sin rodeos el motivo de la iniciativa. Las temperaturas extremas de junio, que en las últimas ediciones han puesto a prueba tanto a los romeros como a los servicios de asistencia, se han convertido en un factor de riesgo imposible de ignorar. «La prioridad es preservar la salud de todos», insistió Luque, apelando a la responsabilidad de la hermandad ante una celebración que es patrimonio emocional del municipio.

Una gran mayoría avala el cambio de fecha

La propuesta, sencilla en su planteamiento pero trascendente en su efecto, apostaba por trasladar la romería al tercer fin de semana de septiembre, un mes más benigno y agradecido para caminar junto a la Virgen de los Remedios Coronada. A la votación acudieron 88 hermanos, y el resultado fue claro: 69 votos a favor y 19 en contra, por lo que hay una gran mayoría que avala el cambio.

Con la decisión ya oficial, la romería de 2026 se celebrará los días 19 y 20 de septiembre, inaugurando así una nueva etapa para una tradición que sigue evolucionando sin perder su esencia.