Fiestas populares
Aguilar de la Frontera cambia la fecha de la romería de la Virgen de los Remedios por las altas temperaturas
La junta general extraordinaria de la hermandad de la Vera Cruz decide que la fiesta se celebre el tercer fin de semana de septiembre
La Hermandad de la Vera Cruz de Aguilar de la Frontera vivió en la noche de este miércoles una de esas decisiones que marcan rumbo. En una junta general extraordinaria, la junta de gobierno llevó a votación una propuesta largamente meditada: mover de fecha la romería de la Virgen de los Remedios, una cita que cada año convoca a miles de devotos bajo un sol cada vez más implacable.
El hermano mayor, Manuel Luque, expuso sin rodeos el motivo de la iniciativa. Las temperaturas extremas de junio, que en las últimas ediciones han puesto a prueba tanto a los romeros como a los servicios de asistencia, se han convertido en un factor de riesgo imposible de ignorar. «La prioridad es preservar la salud de todos», insistió Luque, apelando a la responsabilidad de la hermandad ante una celebración que es patrimonio emocional del municipio.
Una gran mayoría avala el cambio de fecha
La propuesta, sencilla en su planteamiento pero trascendente en su efecto, apostaba por trasladar la romería al tercer fin de semana de septiembre, un mes más benigno y agradecido para caminar junto a la Virgen de los Remedios Coronada. A la votación acudieron 88 hermanos, y el resultado fue claro: 69 votos a favor y 19 en contra, por lo que hay una gran mayoría que avala el cambio.
Con la decisión ya oficial, la romería de 2026 se celebrará los días 19 y 20 de septiembre, inaugurando así una nueva etapa para una tradición que sigue evolucionando sin perder su esencia.
- La Córdoba jaenera de Oriente': el pueblo cordobés que nació entre dos provincias
- Lucena es el único municipio de la provincia de Córdoba que cuenta con espacios comerciales exclusivos
- Todo lo que sabemos del nuevo Palma Plaza en Palma del Río: horarios, accesos, marcas y promociones de apertura
- Palma Plaza abre sus puertas como 'referente comarcal' y 'complemento al comercio local
- Multitudinario inicio navideño en Lucena: luces, música y magia en el encendido del alumbrado extraordinario
- Dos detenidos por intentar asesinar a una persona a la que reclamaban una deuda en Bujalance
- Finalizada la primera reforma integral del interior del Palacio Ducal de Fernán Núñez
- El castillo árabe que custodiaba el camino a Toledo: una fortaleza perdida entre tres pueblos de Córdoba