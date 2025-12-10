Tres arrestados en Peñarroya-Pueblonuevo por maniatar a un hombre en Alcaracejos y robarle dinero, un reloj y su identidad

La Guardia Civil ha detenido en Peñarroya-Pueblonuevo a tres personas acusadas de participar en un robo con violencia e intimidación ocurrido en Alcaracejos, así como de usurpar la identidad de la víctima y pertenecer a un grupo criminal.

La investigación se inició el 17 de enero, cuando un vecino de Alcaracejos denunció que había sido sorprendido y abordado de forma violenta por varios individuos encapuchados. Tras maniatarlo, le sustrajeron unos 500 euros, un reloj valorado en alrededor de 1.000 euros y su documentación personal.

El Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Pozoblanco asumió las pesquisas, que avanzaron gracias a las inspecciones realizadas en las inmediaciones del lugar del robo. Estas diligencias permitieron recabar indicios suficientes que apuntaban a la participación de tres personas, que habrían actuado ocultando su rostro con pasamontañas.

Uno de los arrestos de un acusado de robo violento en Peñarroya-Pueblonuevo. / Córdoba

Según la Guardia Civil, los sospechosos habrían utilizado posteriormente la documentación robada para suplantar la identidad de la víctima y adquirir varios teléfonos móviles.

Una vez reunidos los indicios necesarios, los agentes procedieron a la detención de los tres implicados como presuntos autores de los delitos de robo con violencia e intimidación, usurpación de identidad y pertenencia a grupo criminal.