Sucesos
Tres arrestados en Peñarroya-Pueblonuevo por maniatar a un hombre en Alcaracejos y robarle dinero, un reloj y su identidad
Los acusados suplantaron a la víctima para adquirir varios teléfonos, por lo que se enfrentan a delitos de usurpación, robo con violencia y pertenencia a grupo criminal
La Guardia Civil ha detenido en Peñarroya-Pueblonuevo a tres personas acusadas de participar en un robo con violencia e intimidación ocurrido en Alcaracejos, así como de usurpar la identidad de la víctima y pertenecer a un grupo criminal.
La investigación se inició el 17 de enero, cuando un vecino de Alcaracejos denunció que había sido sorprendido y abordado de forma violenta por varios individuos encapuchados. Tras maniatarlo, le sustrajeron unos 500 euros, un reloj valorado en alrededor de 1.000 euros y su documentación personal.
El Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Pozoblanco asumió las pesquisas, que avanzaron gracias a las inspecciones realizadas en las inmediaciones del lugar del robo. Estas diligencias permitieron recabar indicios suficientes que apuntaban a la participación de tres personas, que habrían actuado ocultando su rostro con pasamontañas.
Según la Guardia Civil, los sospechosos habrían utilizado posteriormente la documentación robada para suplantar la identidad de la víctima y adquirir varios teléfonos móviles.
Una vez reunidos los indicios necesarios, los agentes procedieron a la detención de los tres implicados como presuntos autores de los delitos de robo con violencia e intimidación, usurpación de identidad y pertenencia a grupo criminal.
