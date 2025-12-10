Puente Genil mejora las condiciones de 300 trabajadores de la empresa pública Sodepo

El alcalde de Puente Genil, Sergio Velasco; el presidente de la empresa municipal Sodepo (una entidad para promocionar el desarrollo que también administra servicios públicos), Javier Villafranca, y la presidenta del comité de empresa de la sociedad, María Dolores Pérez, han suscrito este miércoles el nuevo convenio colectivo, que permanecerá vigente hasta diciembre de 2027 y del que se beneficiarán unos 300 trabajadores. El acto de la firma ha tenido lugar en el salón de actos del edificio de Sodepo, en la Plaza Alcalde Manuel García Cejas, y ha contado con la presencia también del gerente de la entidad, Juan José Guerrero, así como de representantes sindicales de Sodepo.

En su intervención, el alcalde ha calificado el acuerdo de histórico, ya que “actualiza y mejora las condiciones laborales de la plantilla”, con un nuevo convenio “que permite avanzar desde el ámbito del diálogo, el acuerdo y la responsabilidad”. Velasco recordó que las negociaciones han sido “intensas, serias y largas, pero especialmente constructivas, lo que se ha traducido en un documento que dará estabilidad y seguridad a los trabajadores”.

Antigüedad reconocida

Entre los aspectos más significativos, Velasco ha destacado el reconocimiento de la antigüedad -que se aplicará de manera retroactiva desde el 1 de julio de 2025-, la consolidación de las retribuciones actuales, mejoras como el incremento del 20% del plus de desplazamiento a las auxiliares de ayuda a domicilio, la creación de un plus de penosidad de 110 euros para los trabajadores del Cementerio Municipal y también atiende las peticiones de los trabajadores en lo relativo al registro de las jornadas laborales o en las excedencias de maternidad.

“Este acuerdo forma parte de un modelo de gestión basado en el respeto”, dijo el alcalde, señalando que este convenio se une al recientemente alcanzado hace unos meses con la plantilla de Egemasa. “Puente Genil es capaz de lograr grandes acuerdos cuando se actúa con sentido común, diálogo y compromiso con el interés general”, afirmó el regidor pontanés, quien declaró que “uno de cada cinco euros del Ayuntamiento va destinado a la ayuda a la dependencia, lo que significa que ésta es la actividad económica más importante que realiza”. “Este acuerdo demuestra la voluntad de este equipo de Gobierno de lograr avances concretos y realidades que evidencian una evolución para mejorar los servicios públicos”.

"El mejor acuerdo posible"

Por su parte, el presidente de Sodepo, Javier Villafranca, aseguró que “se ha conseguido el mejor acuerdo posible”, gracias al diálogo llevado a cabo en el seno de las negociaciones. “Estamos asistiendo a una etapa en la que el ambiente está muy cargado de agresividad, de faltas de respeto y de intentos de división, y ante eso, este proceso de negociación ha sido justamente lo contrario, basado en un trabajo de consenso y en el entendimiento de la posición del otro”.

Por último, María Dolores Pérez explicó que “ha sido un año muy largo, de muchas negociaciones, y aunque hemos avanzado, no lo hemos hecho en todo, pero creo que este acuerdo recoge aquellas cuestiones que si son las más demandadas por parte de la plantilla, como es el caso de la antigüedad”.

“En 2026 empezaremos a cobrar esa antigüedad, y también vamos a seguir trabajando para consolidar otras cuestiones, porque necesitamos más mejoras y avanzar más, para asemejarnos a Egemasa o a los trabajadores del Ayuntamiento”, aseguró, añadiendo que “esto es un pasito más, y aquí seguiremos estando para continuar luchando”, manifestó.