El PSOE de Priego de Córdoba inaugura su nueva sede social

El PSOE de Priego ha inaugurado de manera oficial su nueva sede social, ubicada en el número 14 de la calle Nuestra Señora de los Remedios, junto a la estación de autobuses y el centro de salud de la localidad, en un acto en el que se dieron cita militantes, simpatizantes y representantes orgánicos del partido a nivel comarcal y provincial.

En una comparecencia posterior a la asamblea de la agrupación local celebrada en la nueva sede, el secretario general de los socialistas prieguenses, Juan Antonio Almendros, adelantó que los dos principales objetivos de la formación en estos momentos “son las elecciones autonómicas y las municipales, para alcanzar la alcaldía de Priego con el próximo candidato o candidata que pueda liderar este proyecto”.

Desde mayo, como así indicó Almendros, la agrupación local ha trabajado en la confección del programa electoral, centrado especialmente en asuntos industriales y comerciales, contando para ello con el asesoramiento de José Antonio Ruiz Almenara, exalcalde de Palma del Río, y de Francisco Pulido, expresidente de la Diputación de Córdoba, así como con contactos del sector industrial, textil, hostelero y comercial de la localidad.

La nueva sede del PSOE de Priego el día de su inauguración. / Rafael Cobo

Por otro, el secretario general del PSOE de Priego hizo alusión a la constante presencia en la calle, “con visitas a barrios, a más de una decena de aldeas y diseminados, y reuniones con asociaciones vecinales, de las que han detectado como principal problema una deficiencia enorme en limpieza, mantenimiento y restauración de lo urbano”.

El acto contó con la participación del secretario de Organización provincial, Antonio Gallego, que agradeció el trabajo de la agrupación local y destacó la importancia de contar con una nueva, enmarcando el trabajo en la estrategia general del partido ante las próximas elecciones andaluzas, en las que, como subrayó, “la gente quiere un cambio en Andalucía”.