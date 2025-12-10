Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sesión extraordinaria

El Pleno de Baena aprueba el contrato de suministro eléctrico por casi 16 millones con un plazo de 17 años

El nuevo contrato sale adelante con el apoyo de todos los grupos, que destacan el ahorro que supondrá para el Ayuntamiento

Un momento del pleno extraordinario celebrado este miércoles por la Corporación de Baena.

Un momento del pleno extraordinario celebrado este miércoles por la Corporación de Baena. / Juan Carlos Roldán

Juan Carlos Roldán

Juan Carlos Roldán

Baena

El Pleno de la Corporación municipal de Baena ha aprobado este miércoles en un pleno extraordinario y urgente la adjudicación del contrato de suministro, servicio y obras de inversión bajo el modelo de gestión de servicios energéticos para la gestión energética de las infraestructuras municipales, renovación del alumbrado público exterior e implantación de la Smart city en el municipio a la empresa Ferrovial Energía, SA.

El proyecto, que salió a licitación por 22,9 millones de euros, se adjudica finalmente por 15,8 millones, logrando un ahorro cercano a siete millones de euros respecto al presupuesto inicial. El contrato tendrá una duración de 17 años no prorrogables.

Este complejo expediente ha contado con el apoyo de todos los grupos políticos, que han puesto de manifiesto el ahorro que supondrá para el Ayuntamiento.

La alcaldesa de la localidad, María Jesús Serrano, ha destacado que este nuevo contrato se suma a los que se han ido regularizando "desde que tomó posesión este equipo de gobierno" y que "estaban en precario", como la ayuda a domicilio. Un contrato que va a permitir la gestión energética de los edificios públicos y una previsión de gastos en luminarias como son el alumbrado de Navidad o el de feria.

El portavoz del equipo de gobierno, José Andrés García, explica que este expediente "lleva meses de trabajo dada su complejidad" y destacó que el contrato permitirá la gestión energética completa de los edificios y las instalaciones municipales; la renovación integral del alumbrado público exterior; una mejora del alumbrado extraordinario de feria y Navidad; la ejecución de la ayuda del IDAE de 1,3 millones de euros y la implantación de soluciones de Smart City.

Beneficios ambientales y sociales

Durante el pleno, la alcaldesa ha recordado también el proceso previo para llegar a esta adjudicación del contrato, con una auditoría energética, la elaboración y supervisión de pliegos y llevar en distintas fases al Pleno municipal los trámites preceptivos. Este contrato conlleva, según ha indicado la alcaldesa, beneficios ambientales y sociales, una mejora institucional y mejora también de la calidad de vida de los habitantes, a la vez que una reducción de gastos.

El portavoz de Vox, Eduardo Molleda, ha aplaudido el expediente y lo ha calificado como una medida "que va en la buena dirección". Señala que el contrato generará un ahorro energético y económico significativo y destaca la exhaustividad de la documentación técnica.

Seguimiento del contrato

Desde Izquierda Unida, su portavoz, David Bazuelo, ha recordado que este es "uno de los contratos más importantes del Ayuntamiento por duración y cuantía" y valora positivamente que la adjudicación permitirá "cerrar más de diez años de incertidumbres" en la compra de material eléctrico. En este sentido, ha propuesto la creación de un área especializada en la supervisión de grandes contratos para garantizar su correcto seguimiento.

La portavoz del PP, Cristina Piernagorda, ha insistido en la necesidad de realizar una supervisión rigurosa durante los 17 años de vigencia del contrato. Piernagorda ha recordado la complejidad del proceso, que ha requerido múltiples informes técnicos, análisis de bajas anormales y varias sesiones plenarias para completar todos los trámites preceptivos, y avanza que "la supervisión y el cumplimiento serán claves".

