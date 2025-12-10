El nuevo proyecto para conectar la presa de La Colada prevé una rebaja de un millón en el coste de la obra

El eterno proyecto de conexión de la presa de La Colada con las redes de abastecimiento, que se prolonga por más de cinco lustros, podría estar cerca de ver la luz. Tras meses de trabajo, la Junta de Andalucía ha terminado de redactar la modificación de un proyecto que ya acumula tres versiones diferentes: la original de 2009, que se comenzó pero nunca se terminó; la elaborada y adjudicada el año pasado, paralizada por la Confederación Hidrográfica del Guadiana sin que jamás saliera de los despachos; y la que han presentado este miércoles los delegados del Gobierno y de Agricultura, Adolfo Molina y Francisco Acosta, respectivamente.

Con este modificado la Junta espera cumplir los requisitos impuestos por la CHG para autorizar las obras. El organismo lleva años oponiéndose a esta conexión definitiva porque considera, entre otras cuestiones, que la obra -de carácter provisional- que ejecutó el Estado en 2023 es suficiente y no es necesario invertir más en esta infraestructura. Ahora, la Administración autonómica quiere solventar ese veto con un nuevo proyecto que respeta en su mayor parte todo lo que ya se ha hecho hasta ahora.

Adolfo Molina y Francisco Acosta explican el proyecto modificado de conexión de La Colada. / Paula Ruiz

Los cambios son mínimos y afectan sobre todo a la infraestructura eléctrica y la toma de agua. La energía que requieren las estaciones de bombeo se está suministrando ahora mismo mediante costosos y poco eficientes motores de gasoil, aunque no se usa para el abastecimiento desde que terminó la sequía. El nuevo proyecto plantea una conexión a la red eléctrica convencional que se ha modificado sobre los planes originales.

Algo parecido ocurre con la toma de agua. La conexión provisional recoge el líquido en superficie mediante tomas flotantes, cuando lo habitual en los embalses es bombear desde el fondo o a diferentes alturas, lo que permite jugar con la calidad del agua. Para eso están las torres con aberturas cada pocos metros, y La Colada no es una excepción. El proyecto presentado por la Junta propone obtener el agua desde esas tomas que ya existen, para lo que hacen falta distintas canalizaciones y tuberías. Si fuera necesario, se podría seguir usando la toma en superficie actual.

Una obra que ahora cuesta menos

Estas modificaciones permiten abaratar el coste de la obra, que ha pasado de 9,3 millones de euros en su adjudicación a finales del año pasado a poco más de 8 millones. La Junta responde así a uno de los recelos de la CHG, preocupada por el gasto de dinero público en una administración sobre la que no tiene competencias.

Los cambios en el proyecto de conexión de La Colada sobre la versión adjudicada el año pasado son pequeños, lo que permite, según han asegurado los delegados, que no sea necesario abrir un nuevo proceso de licitación, lo que retrasaría durante meses el proyecto. La adjudicataria actual, la compañía Jicar, será la encargada de ejecutar los trabajos, siempre que ahora la CHG admita el documento modificado y otorgue su autorización.

El proyecto de obra y su ejecución corresponde a la Junta, pero será la Diputación -a través de Emproacsa- quien se encargue de su gestión, mientras que la CHG debe dar su permiso. Por eso, la Junta ha asegurado que hoy mismo presentará los documentos técnicos tanto al organismo de cuenca como a la institución supramunicipal.