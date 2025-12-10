María Dolores Doblas, elegida nueva alcaldesa de Santaella

María Dolores Doblas Márquez se ha convertido este miércoles en alcaldesa de Santaella, en un pleno marcado por la emoción y el recuerdo a José del Río, fallecido repentinamente el pasado 30 de noviembre a los 80 años de edad.

El Ayuntamiento de Santaella ha celebrado una sesión extraordinaria del Pleno de la Corporación para elegir a la nueva alcaldesa del municipio, un acto que ha tenido lugar apenas diez días después del inesperado fallecimiento del anterior regidor.

La sesión ha arrancado con un minuto de silencio en memoria de José del Río, cuyo fallecimiento conmocionó al municipio el pasado 30 de noviembre tras conocerse que, la noche anterior, había empezado a sentirse mal y fue trasladado al consultorio médico del municipio, donde finalmente falleció.

María Dolores Doblas toma posesión como alcaldesa de Santaella. / José Antonio Aguilar

Nueva concejala de Somos Así

Tras el homenaje inicial, el Pleno ha continuado con la toma de posesión del acta de concejala de Nazaret Lachica Estévez, integrante del Grupo Municipal Agrupación de Santaellanos Independientes (Somos Así).

Acto seguido, la Corporación ha procedido a la elección y proclamación de la nueva alcaldesa. María Dolores Doblas Márquez, hasta ahora primera teniente de alcalde y responsable de Recursos Humanos, Asuntos Sociales e Igualdad, Cementerios, Deportes, Cultura, Juventud y Turismo, ha sido elegida para asumir el cargo con los cuatro votos de su formación y los dos de la concejala del PP y la edil no adscrita, mientras el PSOE ha votado a su propio candidato, José Álvarez. El nombramiento de la nueva regidora abre una nueva etapa, todavía influida por el impacto emocional que la figura de José del Río sigue teniendo entre los vecinos.

Toma de posesión del acta de concejala de Nazaret Lachica Estévez, integrante del Grupo Municipal Agrupación de Santaellanos Independientes (Somos Así). / José Antonio Aguilar

La alcaldesa anuncia un mandato "abierto y accesible"

En su intervención tras tomar posesión, la nueva alcaldesa ha reconocido que "quienes me conocen bien saben que no soy amiga de los grandes discursos", y ha explicado que defiende que "la política debe basarse en la escucha, en el tú a tú con los vecinos y vecinas, en el diálogo activo y participativo". Esa confesión le ha servido para reafirmar su intención de ejercer un mandato "abierto y accesible". En esa misma línea, ha afirmado que será "la alcaldesa de todos y todas".

Durante la sesión, el portavoz del Grupo Municipal del PSOE, José Álvarez Rivas, ha tomado la palabra para transmitir públicamente sus condolencias y expresar su respeto hacia el anterior regidor.

"Estamos ante una situación extraordinaria e insólita que nunca había ocurrido en nuestro Ayuntamiento y que nunca debería haber ocurrido de esta manera", ha comenzado José Álvarez, quien ha subrayado que "las diferencias políticas, la discrepancia y los distintos puntos de vista de la gestión municipal no hacen que no reconozcamos la labor y el tesón de José del Río y que hoy lo mantengamos en nuestro recuerdo".

Álvarez también ha querido dar su enhorabuena a María Dolores Doblas por su elección como alcaldesa de Santaella y ha aprovechado su turno para plantear varias inquietudes sobre el rumbo del equipo de gobierno local.

“Hoy se abre, otra vez, un nuevo tiempo en nuestro Ayuntamiento, aunque tememos que sea poco distinto al que se inició tras las elecciones municipales de 2023”, ha comentado el edil socialista, quien ha enumerado una serie de dudas que comparte —según ha dicho— con parte de la ciudadanía.

La Corporación municipal de Santaella guarda un minuto de silencio al inicio del pleno en memoria de José del Río. / José Antonio Aguilar

Acuerdos con el PP

Entre ellas, ha preguntado "hasta cuándo va a durar este nuevo equipo de gobierno" y "qué proyectos de municipio" presentan a la ciudadanía. José Álvarez ha manifestado su interés por conocer a qué acuerdos programáticos han llegado Somos Así y el Partido Popular (PP).

Con todo, uno de los puntos más sensibles de su intervención ha girado en torno a las infraestructuras y servicios esenciales para Santaella, como la puesta en marcha de la residencia de mayores, todavía en proceso de construcción y pendiente de solicitar una subvención a la Diputación para su entrada en funcionamiento. Asimismo, Álvarez Rivas ha insistido en otros asuntos del día a día municipal, como el cementerio de La Montiela o la limpieza viaria.

Antes de finalizar, el edil socialista ha preguntado al equipo de gobierno de Somos Así "qué les ha prometido el PP de Córdoba y, también, no menos importante, si os lo habéis creído”.

Por su parte, María Dolores Doblas Márquez, visiblemente afectada, ha recordado que el pleno extraordinario estaba "marcado por el dolor y la tristeza", subrayando que "la pérdida de nuestro alcalde, José de Río Luna, ha dejado un vacío inmenso en nuestra corporación y en el corazón de todos los que forman parte de este municipio".

Antes de asumir su nuevo rol, la regidora ha querido reiterar sus condolencias a la familia del exalcalde. Ha señalado que deseaba trasladar sus "más sinceras condolencias a su esposa, a su hijo y a todos sus allegados", destacando que su “dedicación y servicio al pueblo de Santaella permanecerá en nuestra memoria”. En ese sentido, ha recordado que el antiguo mandatario “dedicó una parte de su vida trabajando incansablemente por el pueblo”.

Estabilidad institucional

La nueva alcaldesa ha centrado gran parte de su intervención en reivindicar la estabilidad institucional como un deber inmediato. Ha afirmado que afronta la responsabilidad “con humildad, dedicación y un profundo sentido del deber”, dejando claro que la prioridad de su equipo de gobierno será garantizar que ningún servicio municipal se vea alterado durante este periodo de transición. Por ello, ha asegurado que “mi prioridad inmediata y la de todo mi equipo de gobierno será la de garantizar la continuidad de la gestión y la estabilidad de los servicios públicos”.

A lo largo de su discurso, Doblas Márquez ha insistido en que los planes municipales seguirán avanzando sin interrupciones. Ha recalcado que “los proyectos en marcha no se detienen”, y ha reiterado que “el compromiso con cada barrio” —así como “la asociación con cada vecino”— “permanece inalterable”.

Además, la alcaldesa ha hecho un llamamiento al entendimiento político. Ha resaltado que “es momento de diálogo, de anteponer los intereses de Santaella a cualquier otra consideración”, y ha tendido la mano a los grupos de la oposición “para colaborar realmente en todo lo que aquello redunda en el bienestar de nuestro vecino”. Con ello, ha defendido una manera de gobernar que considera esencial en un momento especialmente delicado para la localidad.

Requiere apoyo social

La nueva regidora también ha querido comprometerse públicamente con un estilo de liderazgo basado en la honestidad y la relación directa con los habitantes del municipio. Ha manifestado que va a gobernar “con transparencia, con cercanía y con la integridad que el cargo exige”, y ha añadido que "seguiremos construyendo" sobre "los cimientos que se han establecido", siempre mirando hacia el futuro y hacia la mejora de la calidad de vida de Santaella.

En su mensaje dirigido a la ciudadanía, la alcaldesa ha expresado que este tramo inicial de su mandato requerirá apoyo social. Ha pedido a los vecinos y vecinas "su confianza y comprensión en este periodo de transición" porque, tal como ha remarcado, Santaella "cuenta con un Gobierno municipal que trabajará sin descanso para estar a la altura de las circunstancias".