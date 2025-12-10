Hinojosa del Duque celebra la tercera edición de Los Juegos del Frío con 1.000 euros en premios y nuevas pruebas

La Plaza de la Catedral de Hinojosa del Duque volverá a convertirse el sábado 27 de diciembre en el centro de una de las actividades más esperadas del año: la tercera edición de Los Juegos del Frío, un evento impulsado por la delegación de Juventud del Ayuntamiento que regresa tras el éxito rotundo de sus dos primeras ediciones. En esta ocasión, el equipo ganador se llevará un gran premio de 1.000 euros, consolidando al evento como una de las citas lúdicas más destacadas de la comarca.

El acto de presentación tuvo lugar en la propia Plaza de la Catedral con la presencia del alcalde, Matías González, y los concejales Enrique Delgado, Santiago Jesús Aranda, María Antonia Ramírez y Juan Antonio Antón. El alcalde destacó el crecimiento del evento cada año y lo definió como "la manera perfecta de despedir el año, disfrutando y pasándolo bien con los amigos".

Por su parte, el concejal de Juventud, Enrique Delgado, recordó que la primera norma del juego "siempre será disfrutar", haciendo hincapié en la deportividad y en el ambiente festivo que caracteriza cada edición. Además, animó a participar a vecinos y visitantes de toda la comarca, subrayando que se trata de "una forma muy especial de vivir el final del año en Hinojosa del Duque".

Cómo participar en Los Juegos del Frío 2024

Los equipos deberán estar formados por 10 participantes, todos ellos con 16 años cumplidos el 27 de diciembre, y contarán con la indumentaria oficial suministrada por la organización. Los grupos de la edición anterior tendrán prioridad de inscripción respecto a los nuevos. Cada equipo dispondrá de un capitán como enlace directo con la organización.

Participantes en Los Juegos del Frío de Hinojosa del Duque el año pasado. / CÓRDOBA

Durante la jornada, los equipos se enfrentarán a diez pruebas variadas, que combinarán desafíos clásicos como el Polvorón, Arriba la Zambomba o el entrenamiento de uvas para Año Nuevo, junto con nuevas pruebas diseñadas para sorprender a los participantes. Además, se celebrará la dinámica especial de La Corona de los Reyes Magos, en la que los jugadores deberán encontrar una de las tres coronas escondidas en las calles cercanas para sumar puntos extra.

La animación estará asegurada gracias a la presencia de un speaker en directo, la música del DJ Robben Wolas y, como cierre, una actuación de flamenco y rumba a cargo de Alambique en la Plaza de la Catedral.

Información e inscripciones

Las inscripciones pueden realizarse a través del teléfono 605 72 94 71.

Las bases completas están disponibles en la web https://hinojosadelduque.es/iii-edicion-los-juegos-del-frio/