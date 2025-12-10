Gema Jiménez de Puente Genil, mejor comerciante de Córdoba: un premio a 25 años de dedicación a la estética integral

El presidente de Comercio Córdoba, Rafael Bados, ha entregado en la tarde de este miércoles a Gema Jiménez, de Puente Genil, el premio que la acredita como mejor mujer comerciante de la provincia, un galardón enmarcado en los reconocimientos que este colectivo otorga anualmente. El acto ha contado con la presencia del alcalde del municipio, Sergio Velasco, y del presidente de la Asociación de Comercio de Puente Genil, Carlos Cañamero.

Con casi 25 años dedicados a la estética integral, Gema Jiménez es especialista en micropigmentación oncológica, depilación láser y una amplia variedad de tratamientos faciales y corporales, ofreciendo soluciones personalizadas para cada necesidad. Su iniciativa empresarial comenzó hace más de dos décadas y desde entonces siempre ha contado con el trabajo de mujeres, apostando por la igualdad y la formación continua.

“Estoy muy contenta por el hecho de que se me reconozca mi trayectoria profesional y poder disfrutarlo con mi familia”, ha afirmado Jiménez, quien también ha extendido su agradecimiento a Comercio Puente Genil “por haber pensado en mí para esta candidatura”. “Ha sido un año que ha pasado muy rápido y realmente no soy consciente de todo lo que he vivido, pero sí es verdad que ha sido un año de mucho trabajo, de mucho sacrificio, y, al final, si crees en tus sueños, acabas creándolos. Realmente, estoy muy contenta, agradecida a todas las personas que me apoyan siempre y, cómo no, al pueblo de Puente Genil”.

A nivel profesional, Gema Jiménez ha explicado que participó en un certamen internacional de micropigmentación de areolas cuya final se celebró en Brasil, “y tuve la suerte de traerme un primer premio que ha sido la guinda del pastel de este año, donde he competido en varias ocasiones y he estado preparándome mucho para poder obtener esos premios nacionales e internacionales, y que mi trabajo se extienda más allá de Puente Genil y la comarca”.

Valoración institucional

En el apartado de valoraciones, el presidente de Comercio Córdoba, Rafael Bados, ha destacado que los premios “han tenido mucho impacto a la hora de visibilizar a pequeñas y medianas empresas y autónomos, como Gema, que llevan toda una vida trabajando”. “Comercio Puente Genil lleva muchos años integrada en Comercio Córdoba, es una asociación dinámica, con una relación importante con el Ayuntamiento de Puente Genil, y es una entidad de referencia a nivel provincial en el sector del comercio”, ha dicho.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Comercio de Puente Genil, Carlos Cañamero, indicó que “cuando se habló de estos premios, el primer nombre que se nos vino a la cabeza fue el de Gema Jiménez, la propusimos, fue premiada y estamos muy contentos y orgullosos de ella”. En la misma línea, el concejal de Urbanismo, Festejos y Comercio, Joaquín Reina, dijo que “este galardón demuestra que hay personas que no sólo sienten amor por su negocio, sino que buscan que muchas mujeres se sientan bien a la hora de afrontar un problema de salud”.

Por último, el alcalde, Sergio Velasco, valoró los 25 años de Gema Jiménez al frente de su negocio, sin parar de innovar: “Además, la motivación de fondo como la micropigmentación de areolas tiene una componente sentimental y de reafirmación para las mujeres, así como de ayuda en la recuperación psicológica tras un problema de salud”.

Velasco aprovechó la ocasión para invitar a Gema Jiménez a inaugurar un nuevo formato de ponencias en el seno del foro de mujeres emprendedoras Adriana Morales, con un carácter más práctico, “y que pueda explicar su experiencia que le ha llevado a ganar premios nacionales e internacionales”. “Te felicito porque tu labor, tu trayectoria y tu comercio, le da calidad y prestigio a Puente Genil”, concluyó.