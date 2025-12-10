Diez jóvenes gitanos concluyen en Lucena un programa de inserción laboral sobre refrigeración.

El programa de capacitación profesional basado en la impartición de formación orientada al sector de la refrigeración y climatización y dirigido a diez jóvenes gitanos en Lucena ha finalizado y la Casa de los Mora ha acogido este miércoles el acto de clausura, en el que los participantes han recibido el certificado correspondiente.

Los participantes, hombres y mujeres de entre 18 y 29 años, han accedido a sesiones teóricas, radicadas en las instalaciones de la Escuela Taller, y prácticas, trasladadas a las plantas de empresas de referencia, como Keyter, Intarcon, Infrico, Coreco y Efficold, y, por ejemplo, vinculadas a la producción de equipos de aerotermia o de bomba de calor.

Juan Reyes, director autonómico de Fundación Secretariado Gitano en Andalucía, afirmaba que esta acción pionera comporta "una oportunidad real" de auténtica integración social y laboral para los beneficiarios porque perciben "una formación específica y muy demandada".

En este proyecto, de génesis nacional y denominado Aprender Trabajando, se han implicado entidades públicas y privadas como Unicef, Iberdrola, la Asociación de Fabricantes Andaluces de Refrigeración, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Lucena.

Acceso al mercado laboral

Las cifras estables de esta iniciativa de empleabilidad alcanzan el 70% de introducción posterior en el mercado laboral, aparte de suscribirse un contrato en prácticas. En sintonía con otros intervinientes, Joaquín Peñalver, presidente de AFAR, ha ponderado "el éxito" de esta primera edición, destacando que las industrias de su segmento productivo precisan de talento por las rutinas diarias volcadas hacia la tecnificación de la totalidad de los procesos y la eficiencia energética.

En su intervención, el alcalde, Aurelio Fernández, celebró "el carácter social" de las empresas locales del frío y destacó "el respaldo" de la Junta, representada por la delegada territorial de Empleo, María Dolores Gálvez.

Por último, tras aplaudir la conjunción de varios actores involucrados para esta finalidad, lanzó "el reto" de materializar una segunda edición durante el año 2026.