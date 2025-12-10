Acto de clausura
Diez jóvenes gitanos concluyen en Lucena un programa de inserción laboral sobre refrigeración
El alcalde destaca el éxito de la iniciativa y reclama una segunda edición para el próximo año
El programa de capacitación profesional basado en la impartición de formación orientada al sector de la refrigeración y climatización y dirigido a diez jóvenes gitanos en Lucena ha finalizado y la Casa de los Mora ha acogido este miércoles el acto de clausura, en el que los participantes han recibido el certificado correspondiente.
Los participantes, hombres y mujeres de entre 18 y 29 años, han accedido a sesiones teóricas, radicadas en las instalaciones de la Escuela Taller, y prácticas, trasladadas a las plantas de empresas de referencia, como Keyter, Intarcon, Infrico, Coreco y Efficold, y, por ejemplo, vinculadas a la producción de equipos de aerotermia o de bomba de calor.
Juan Reyes, director autonómico de Fundación Secretariado Gitano en Andalucía, afirmaba que esta acción pionera comporta "una oportunidad real" de auténtica integración social y laboral para los beneficiarios porque perciben "una formación específica y muy demandada".
En este proyecto, de génesis nacional y denominado Aprender Trabajando, se han implicado entidades públicas y privadas como Unicef, Iberdrola, la Asociación de Fabricantes Andaluces de Refrigeración, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Lucena.
Acceso al mercado laboral
Las cifras estables de esta iniciativa de empleabilidad alcanzan el 70% de introducción posterior en el mercado laboral, aparte de suscribirse un contrato en prácticas. En sintonía con otros intervinientes, Joaquín Peñalver, presidente de AFAR, ha ponderado "el éxito" de esta primera edición, destacando que las industrias de su segmento productivo precisan de talento por las rutinas diarias volcadas hacia la tecnificación de la totalidad de los procesos y la eficiencia energética.
En su intervención, el alcalde, Aurelio Fernández, celebró "el carácter social" de las empresas locales del frío y destacó "el respaldo" de la Junta, representada por la delegada territorial de Empleo, María Dolores Gálvez.
Por último, tras aplaudir la conjunción de varios actores involucrados para esta finalidad, lanzó "el reto" de materializar una segunda edición durante el año 2026.
- La Córdoba jaenera de Oriente': el pueblo cordobés que nació entre dos provincias
- Lucena es el único municipio de la provincia de Córdoba que cuenta con espacios comerciales exclusivos
- Todo lo que sabemos del nuevo Palma Plaza en Palma del Río: horarios, accesos, marcas y promociones de apertura
- Palma Plaza abre sus puertas como 'referente comarcal' y 'complemento al comercio local
- Multitudinario inicio navideño en Lucena: luces, música y magia en el encendido del alumbrado extraordinario
- Dos detenidos por intentar asesinar a una persona a la que reclamaban una deuda en Bujalance
- Finalizada la primera reforma integral del interior del Palacio Ducal de Fernán Núñez
- El castillo árabe que custodiaba el camino a Toledo: una fortaleza perdida entre tres pueblos de Córdoba