El Conservatorio de Música de Lucena programa tres conciertos en diciembre para sufragar un viaje formativo a Berlín

El Conservatorio Profesional de Música Maestro Chicano Muñoz de Lucena ha concebido un ciclo de tres conciertos en el templo de Nuestra Señora del Carmen de la localidad, con la última finalidad de contribuir a financiar el viaje formativo, con destino a Berlín, para el alumnado de último curso.

De Lucena a Berlín, con la colaboración de la delegación municipal de Cultura, se encuadra entre el 11 y el 17 de diciembre, con inicio de la recreación musical, cada tarde, a las 19.30 horas. Con entrada gratuita, la organización ubicará una urna de colaboración voluntaria.

La expedición, con 50 alumnos, que se trasladará a tierras germanas entre el 23 y el 26 de enero, escuchará en directo a la Filarmónica de Berlín, una de las orquestas más célebres y de mayor prestigio del planeta, aparte de recorrer museos, salas de conciertos y espacios patrimoniales de una ciudad de referencia en la historia de la música y la cultura europea.

Tres conciertos

En primer lugar, este jueves, día 11, se anuncia un concierto de ensamble de cuerda, protagonizado por los estudiantes del Ensemble de Cuerda y la Orquesta Guacamola, con un repertorio "lleno de sensibilidad y expresividad", avanzan desde el propio conservatorio.

Seguidamente, el martes 16, el cuerpo docente brindará un recorrido musical "variado y cercano", con un catálogo de cámara y obras para instrumentos solistas.

Finalmente, el miércoles 17, los espectadores asistirán a un concierto de música de cámara y del coro de enseñanzas básicas, con una selección de agrupaciones configuradas por estudiantes de los últimos cursos del departamento de Música de Cámara, quienes compartirán su trabajo y madurez artística en una función excepcional.