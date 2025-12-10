El concurso de dibujo Castle Love premia los trabajos de 24 escolares de siete municipios de Córdoba

El concurso de dibujo Castle Love, organizado por el Patronato de Turismo de la Diputación de Córdoba, premia a 24 escolares de Córdoba y provincia por sus trabajos en los que se muestra la riqueza patrimonial e histórica de los castillos y la grandeza de estas emblemáticas fortificaciones señoriales, coronados de esbeltas torres y su entorno paisajístico.

La delegada de Turismo de la institución provincial, Narci Ruiz, ha destacado que el objetivo principal de este certamen, en el que han colaborado también el área de Cultura de la Diputación de Córdoba, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Córdoba, “es promover la creatividad entre los más pequeños e impulsar y conocer su percepción acerca de unos de los mayores atractivos culturales y monumentales que posee nuestra provincia”.

De este modo, ha continuado la diputada, “pretendemos darle continuidad al desarrollo del proyecto turístico Castle Love, que potencia las visitas a nuestros municipios a través de los 12 castillos de la provincia, los principales y mejor conservados de todo el territorio”.

Un centenar de dibujos de diez centros

En el concurso han participado alumnos de 1º a 6º de Educación Primaria y Educación Especial de siete municipios y diez colegios públicos, privados y concertados, con un total de cien dibujos. El jurado, teniendo en cuenta la creatividad y originalidad, ha premiado a 18 dibujos, con tres primeros premios por curso, además de 6 menciones especiales para aquellos dibujos que han destacado por su ejecución y singularidad.

Los trabajos han sido realizados a mano, sin el uso de ninguna herramienta informática, ni aplicación, ni programa de edición, y las técnicas utilizadas han sido diversas, como lápiz, carbón, acuarela y óleo, entre otras.

A los 18 ganadores y 6 menciones especiales se les hará entrega de unos kit turísticos Castle Love One, Two y Three, en un acto que se llevará a cabo en la Diputación de Córdoba.

El nombre de los ganadores se podrán consultar en el Tablón de Edictos del Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Córdoba.