La Diputación acoge la presentación

Las calles de Alcaracejos se convierten un año más en un escaparate navideño

Del 20 de diciembre al 6 de enero todo el pueblo se convierte en una exposición abierta

Auxiliadora Moreno y José Luis Cabrera, en la presentación de La Calle más Navideña de Alcaracejos.

Auxiliadora Moreno y José Luis Cabrera, en la presentación de La Calle más Navideña de Alcaracejos. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Las calles de Alcaracejos volverán a convertirse, un año más, en un escaparate navideño gracias a La Calle más Navideña, actividad que se celebrará del 20 de diciembre al 6 de enero y en la que colabora la Diputación de Córdoba a través de la Delegación de Cooperación al Desarrollo, Consumo y Participación Ciudadana.

La responsable del área en la institución provincial, Auxiliadora Moreno, ha destacado este miércoles en la presentación que este municipio "se convierte en estas fechas en un gran escaparate navideño en el que la participación de la ciudadanía es clave. Las calles se engalanan con elementos decorativos que son elaborados por los vecinos y vecinas con elementos antiguos, objetos naturales del campo, envases, cartones y otros materiales reciclados".

Por su parte, el alcalde de la localidad de Los Pedroches, José Luis Cabrera, ha señalado que "estamos ante una exposición al aire libre de numerosos objetos realizados a mano por personas de todas las edades, que llevan reciclando enseres durante todo el año".

Promoción turística del pueblo

La delegada ha destacado también el "protagonismo que adquieren las personas mayores en esta actividad, con el propósito de que desarrollen su creatividad, memoria y conocimientos, consiguiendo así su bienestar, acompañamiento y realización personal".

"El trabajo y la dedicación de los vecinos permite ofrecer una imagen atractiva y singular durante estos días, lo que a su vez favorece la promoción del turismo en el ámbito del municipio", ha recalcado Auxiliadora Moreno, quien ha enfatizado que "con este proyecto se persigue contribuir a la mejora del bienestar y de las condiciones de vida de los diferentes colectivos vecinales, así como promover el intercambio de experiencias entre ellos.

El alcalde ha valorado "el gran trabajo y la dedicación de los vecinos, que lo que quieren es que su pueblo sea un referente navideño en estas fechas y conseguir atraer a un mayor número de visitantes cada año, que aprovechan para disfrutar de nuestra gastronomía y de los encantos de nuestro municipio".

Aguilar de la Frontera restaura la capilla de la Virgen de la Rosa, joya barroca del siglo XVIII

Las calles de Alcaracejos se convierten un año más en un escaparate navideño

Puente Genil mejora las condiciones de 300 trabajadores de la empresa pública Sodepo

Asaja Córdoba exige al Gobierno y a la UE compensaciones urgentes ante la "crítica" situación de la campaña del cereal de 2025

¿Una provincia poco afortunada? Estas son las veces que ha tocado el Gordo de la Lotería de Navidad en Córdoba

Más de 950.000 euros en subvenciones para impulsar el patrimonio en Córdoba: estos son los municipios y entidades beneficiadas

El nuevo proyecto para conectar la presa de La Colada prevé una rebaja de un millón en el coste de la obra

Los ayuntamientos cordobeses recibirán entre 1.800 y 8.000 euros para financiar los planes locales frente al virus del Nilo

