Los ayuntamientos cordobeses recibirán entre 1.800 y 8.000 euros para financiar los planes locales frente al virus del Nilo

El BOP publica la resolución definitiva de las ayudas concedidas por la institución provincial a los municipios menores de 50.000 habitantes

Una de las reuniones celebradas en la Diputación de Córdoba para informar sobre el virus del Nilo.

Una de las reuniones celebradas en la Diputación de Córdoba para informar sobre el virus del Nilo. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La Diputación de Córdoba ha dado a conocer la resolución definitiva de las ayudas que destina a los municipios de menos de 50.000 habitantes de la provincia para que puedan sufragar los gastos derivados de los planes municipales contra el virus del Nilo, una convocatoria que asciende a 415.607 euros y que recoge cantidades que varían en función del nivel de riesgo de cada localidad.

El máximo representante de la institución provincial, Salvador Fuentes, ha subrayado que "esta resolución demuestra que estamos cumpliendo con el compromiso que adquirimos, prestando ayuda a los ayuntamientos que tienen que hacer frente a cualquier cuestión relacionada con la transmisión del virus del Nilo, siempre que sea determinada por los técnicos y por la administración competente”.

"Con este plan damos respuesta a las necesidades detectadas en lo que concierne a la salud de los ciudadanos y ayudamos a los municipios a desarrollar las actuaciones pertinentes contra este virus; garantizamos así que puedan pagar las facturas de los tratamientos y los estudios técnicos que han tenido que contratar y llevar a cabo durante el periodo de incubación del virus", ha manifestado Fuentes.

Resolución de ayudas para los planes frente al virus del Nilo (pdf)

Resolución de ayudas para los planes frente al virus del Nilo (pdf)

Resolución de ayudas para los planes frente al virus del Nilo (pdf)

Por último, el presidente provincial ha recordado que "estamos también en la labor de prevención y de vigilancia que se está realizando de  manera coordinada entre los ayuntamientos, la Diputación y la Junta de Andalucía y, sobre todo, estamos atendiendo a los criterios técnicos, que son los que seguimos y los que nos permiten hablar de una situación de normalidad sin bajar la guardia".

Las ayudas concedidas

Las ayudas concedidas oscilan entre los 1.790 euros de municipios como Zuheros y los 8.000 euros que reciben las localidades de Alcaracejos, Fernán Núñez, Fuente Obejuna, Iznájar, La Rambla, Montalbán, Palma del Río, Peñarroya-Pueblonuevo, Villanueva de Córdoba y Villanueva del Rey.

La resolución definitiva recoge el aumento del importe concedido al Ayuntamiento de Iznájar, acorde al cambio de nivel de riesgo de medio a alto, y la inadmisión de la solicitud de la ELA de Algallarín por haber transcurrido el plazo para la interposición del recurso.

