El Ayuntamiento de Montilla prevé destinar 5,44 millones de euros anuales al servicio de ayuda a domicilio

El Ayuntamiento de Montilla aprobó durante la sesión plenaria ordinaria correspondiente al mes de diciembre el expediente de contratación del servicio municipal de ayuda a domicilio, una decisión que abre la puerta a la licitación de un contrato con una previsión anual de 5.447.988 euros aproximadamente y que permitirá garantizar la atención a cientos de familias de la localidad durante el próximo periodo de prestación. La propuesta contó con el respaldo de los grupos municipales del PSOE y del Partido Popular (PP), mientras que Izquierda Unida (IU) optó por la abstención.

Según recoge la memoria justificativa del expediente, el futuro contrato contempla una previsión de 327.600 horas anuales de servicio, de las cuales 317.787 corresponderán a horas ordinarias y 9.813 a atenciones en domingos y festivos. Todas ellas se aplicarán al precio unitario de 16,63 euros por hora, fijado mediante resolución de la Junta de Andalucía. La duración del contrato será de un año a contar desde el 1 de abril de 2026, con posibilidad de prórroga por un máximo de tres anualidades más, lo que permitirá dar continuidad al servicio si así se considera necesario.

Casi 800 familias atendidas

Durante el debate plenario, el teniente de alcalde de Bienestar Social y Cultura, Manuel Carmona, destacó la importancia de esta licitación para la ciudad y afirmó que “este contrato asegura la estabilidad de un servicio esencial para Montilla, que atiende a casi 800 familias de nuestra ciudad”, subrayando así la dimensión humana de una prestación que, día a día, entra en cientos de hogares de la localidad. En ese mismo sentido, sostuvo que con esta adjudicación se garantiza "un servicio de calidad, regulado, supervisado y adaptado a las necesidades reales de la población montillana".

El equipo de gobierno del PSOE contó para sacar adelante el expediente con el voto favorable del PP. Su portavoz, María José Tejada, valoró de manera positiva el incremento económico y el alcance social del nuevo contrato y afirmó que "valoramos que este nuevo contrato incorpore una subida considerable del presupuesto, casi de un millón de euros, y del número de personas que va a atender en comparación con el servicio que se presta actualmente e, incluso, con el pliego de contrato inicial en el que trabajaba el Ayuntamiento".

Por su parte, el Grupo Municipal de Izquierda Unida explicó su abstención a través de su portavoz, Rosa Rodríguez, quien defendió que "el equipo de gobierno no ha trabajado nada en el estudio de viabilidad de un cambio de gestión del servicio", añadiendo que, a su juicio, este modelo "puede darse en otras condiciones más favorables para las personas usuarias y para las personas trabajadoras". Una posición que evidenció la existencia de distintas visiones sobre la forma de gestionar un servicio tan sensible y esencial para el municipio.

Tramitación administrativa del contrato

Tras la aprobación del expediente, los pliegos continuarán ahora su tramitación administrativa hasta su publicación oficial, momento en el que las entidades interesadas podrán presentar sus ofertas para optar a la prestación del servicio. El contrato se desarrollará bajo supervisión técnica municipal y de acuerdo con la Orden de la Consejería de Inclusión Social de 27 de julio de 2023, que regula el servicio de ayuda a domicilio en toda Andalucía, garantizando así su encaje dentro del marco normativo autonómico.

La sesión plenaria abordó también otros asuntos de interés para la vida municipal. Además del debate sobre la contratación del servicio de ayuda a domicilio, la Corporación municipal analizó la situación en materia de seguridad en el municipio, debatió una moción presentada por el PP sobre la defensa de los trabajadores autónomos y otra formulada por IU con motivo del 50.º aniversario del abandono del pueblo saharaui.