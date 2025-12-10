Aula Súmate, el programa del Ayuntamiento de Cabra que combate el absentismo escolar, premiado por la FEMP

La Federación Española de Municipios y Provincias, FEMP, ha concedido al Ayuntamiento de Cabra el premio a las Buenas Prácticas en la Mejora de la Convivencia Escolar por el programa municipal Aula Súmate, desarrollado por el Equipo de Tratamiento Familiar y los Servicios Sociales Comunitarios, que se viene desarrollando desde hace más de una década para mejorar la convivencia escolar y prevenir el absentismo en el municipio.

La distinción, que en esta ocasión se ha concedido a 18 municipios españoles, ha sido entregada en la sede madrileña de la FEMP por su secretario general, Luis Martínez-Sicluna, y recibida por el alcalde, Fernando Priego, junto a la delegada municipal de Políticas Sociales, Enca Priego. La edil ha tenido la oportunidad de exponer ante responsables municipales de todo el país los detalles de este proyecto que, según el jurado, destaca por su carácter innovador, su consolidación a lo largo del tiempo, su metodología evaluable, la ejemplar coordinación entre administraciones y centros educativos, sus resultados visibles en convivencia y asistencia, así como su capacidad para convertirse en un modelo replicable en otros municipios.

Foto de familia de los premiados en educación por la FEMP, entre ellos el Ayuntamiento de Cabra. / CÓRDOBA

Un programa muy participativo

El objetivo principal del programa es detectar, hacer seguimiento y controlar los casos de alumnado en edad de escolarización obligatoria que presenta problemas de absentismo, ya sea por faltas reiteradas o incluso riesgo de abandono escolar, todo ello desde una estrategia global y compartida con todos los agentes implicados: centros educativos, Delegación Territorial de Educación, Servicios Sociales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, equipos de orientación, agentes comunitarios y, por supuesto, las familias.

El acto ha contado también con la asistencia del subdirector general de Cooperación Territorial e Innovación Educativa del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, Lucio Calleja; y de Silvia Valmaña, directora General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad de la Comunidad de Madrid.