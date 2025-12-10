El alcalde de Cabra y senador del PP Fernando Priego presidirá la nueva comisión del Senado sobre entidades locales

El Senado ha constituido este miércoles la comisión general de entidades locales, un foro de nueva creación impulsado por los 'populares' y que ha comenzado a andar con un acuerdo entre el PP y el PSOE para la Mesa de estos trabajos. Estará presidida por el senador del PP de Córdoba Fernando Priego.

Se trata de una nueva comisión, a la que se la ha introducido el término general para asimilarla a la comisión general de comunidades autónomas, y viene a sustituir a la comisión de entidades locales que ya estaba trabajando en el Senado.

De hecho, el senador Fernando Priego, que también es alcalde de Cabra (Córdoba), ya era el presidente de la comisión de entidades locales, y ahora se mantendrá como presidente de la comisión general de entidades locales. Por ello, seguirá cobrando un complemento mensual de 1.670,90 euros.

Los populares y socialistas han pactado en la sesión constitutiva repartirse los puestos de la Mesa, que además de Fernando Priego como presidente, tendrá como vicepresidente primero a Leopoldo Jerónimo Sierra (PP) y Pilar Zamora (PSOE).

Ambos dirigentes ya eran vicepresidentes en la extinta comisión de entidades locales, por lo que seguirán percibiendo el mismo complemento de 1.221,64 euros mensuales.

Otros puestos

En los otros puestos de la Mesa estarán Juan Pablo Martín (PP) como secretario primero; Mónica Grados Caro (PP) como secretaria segunda; y David Matute Pérez (PSOE) como secretario tercero. El primero y el último reciben un complemento mayor por ser vicepresidente de otra comisión y portavoz, respectivamente, mientras que Grados Caro seguirá percibiendo un complemento mensual de 814,42 euros.

Una vez constituida la Mesa, el presidente de la comisión general de entidades locales ha apelado a ser "conscientes" de la "esperanza" que tienen todos los alcaldes en este foro de trabajo para defender las necesidades y derechos del municipalismo.

"Los problemas del municipalismo son transversales y comunes, con independencia de quién ostente las alcaldías. Y creo que esta comisión general debe de dar respuesta a esas inquietudes que desde el municipalismo español se nos plantea a esta Cámara de representación territorial", ha proclamado el nuevo presidente.