Más de 950.000 euros en subvenciones para impulsar el patrimonio en Córdoba: estos son los municipios y entidades beneficiadas

La Junta de Andalucía ha resuelto la convocatoria de subvenciones, en concurrencia competitiva, dirigidas a promover la sostenibilidad del turismo a través de la puesta en valor del patrimonio turístico-cultural de Andalucía (Patcul), que suponen un total de 957.886 euros para los municipios y entidades cordobesas. Así lo ha explicado el delegado de Turismo y Andalucía Exterior, Eduardo Lucena.

La convocatoria, que fue publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), contempla dos líneas de subvenciones por importe de 10 millones de euros para Andalucía, de los que 957.886 euros corresponden a la provincia de Córdoba.

La primera, con 840.049 euros para Córdoba, está dirigida a actuaciones de los municipios del interior para la puesta en valor del patrimonio turístico-cultural. Las subvenciones, financiadas con fondos europeos y gestionadas por la Junta de Andalucía, permitirán la ejecución de proyectos estratégicos. La segunda línea recoge actuaciones de las asociaciones, fundaciones y entidades religiosas, por valor de 117.837 euros.

Municipios beneficiados

Los municipios de Pedroche, Zuheros, Hornachuelos, Priego, Aguilar de la Frontera, Montoro, Monturque, Añora y Montemayor son los beneficiarios de las ayudas de la primera línea para actuaciones destinadas a mejorar la accesibilidad, proteger el patrimonio, crear nuevos atractivos turísticos, reforzar la sostenibilidad del destino, la puesta en valor del patrimonio turístico cultural, así como la mejora del patrimonio arqueológico.

En concreto, en Pedroche se va a poner en valor y mejorar la mejora de accesibilidad del Convento de Nuestra Señora de la Concepción con una subvención de 100.000 euros. En Zuheros se van a llevar a cabo obras en el Parque del Castillo y recuperación integral del Parque Periurbano del Castillo para su consolidación como recurso turístico-cultural sostenible con una ayuda de 83.610 euros.

En Hornachuelos se va a proceder a la rehabilitación y musealización de la vivienda anexa al muro del castillo para centro de interpretación con una subvención de 100.000 euros. En Priego de Córdoba se va a crear un itinerario turístico por la zona de la antigua Royal Brandy y puesta en valor del patrimonio industrial con un incentivo de 99.900 euros. En Aguilar de la Frontera se van a utilizar los fondos para digitalización turística del municipio con una subvención de 90.241,86 euros.

Por su parte, Montoro ha recibido una ayuda 69.176,75 euros para sostenibilidad turística mediante la restauración del conjunto histórico urbano del Arco de la Cárcel y elementos asociados. En Monturque, se va a poner en valor del recinto amurallado del castillo y mejorar la accesibilidad universal con 100.000 euros de ayuda. Añora va a recibir 97.209 euros para la puesta en valor de la Fiesta de la Cruz.

Montemayor recibe 99.912 euros para la puesta en valor para uso turístico del yacimiento arqueológico del Castillo de Dos Hermanas, mejora de accesibilidad, adecuación tecnológica y ahorro energético de su centro de interpretación.

Estas actuaciones deberán ejecutarse en un plazo máximo de 10 meses, según la resolución emitida por la delegación territorial. Esta línea de ayudas busca reforzar el atractivo turístico de los pequeños municipios, mejorar su competitividad y favorecer la conservación del patrimonio cultural local.

Entidades beneficiadas

Por su parte, la Fundación Ciudades Medias del Centro de Andalucía y las Clarisas del Monasterio Jesús de la Columna de Belalcázar son las beneficiarias de la segunda línea de ayudas. En el primer caso, la Junta ha aportado 33.275 euros para una solución digital de experiencia inmersiva sobre bienes inmuebles de interés turístico-cultural. En el segundo caso, la Junta ha aportado 84.562 euros para la restauración de la cubierta del convento de Santa Clara de la Columna.

En cuanto a los requisitos, han podido solicitar estas subvenciones los municipios del interior que tengan una población de derecho inferior a los cien mil habitantes. Además, las asociaciones, fundaciones y entidades religiosas que han solicitado estas ayudas deben estar ubicadas en Andalucía y que el acceso esté sometido a un régimen de visitas turísticas, entre otros requisitos.

Como ha señalado Eduardo Lucena, “estas subvenciones tienen por objeto fomentar la creación de productos turísticos, principalmente de índole cultural o patrimonial, así como la puesta en valor de los recursos turísticos culturales existentes en la provincia, dirigido todo ello a que los visitantes mejoren el conocimiento sobre la cultura de Córdoba y Andalucía”.