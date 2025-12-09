Villanueva de Córdoba convoca un concurso para decorar una rotonda de la A-424

El Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba, con la colaboración de la Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí de la Diputación de Córdoba, ha convocado un concurso de ideas para la ornamentación de la rotonda de bienvenida de acceso al municipio, ubicada en la A-424 en su intersección con la CO-6103, y que incluye la elaboración de la pieza artística principal.

Desde el Consistorio han indicado que en los próximos años Villanueva de Córdoba quiere transformar sus glorietas con monumentos artísticos y culturales, convirtiéndolas en puntos de interés para locales y turistas. Estas rotondas no solo facilitan el tráfico, sino que también embellecerán el entorno con esculturas y otros símbolos que reflejen la identidad del pueblo.

La técnica, el material y las medidas serán libres, pero se valorará de forma especial la adecuación de la obra al lugar asignado para su ubicación, un espacio público abierto, por lo que se tendrá en cuenta la relación proporcional de sus medidas con el entorno. La propuesta deberá invitar a descubrir las tradiciones y costumbres jarotas y “que recuerde que somos una villa llena de historia, cultura y tradición a través de su rotonda”.

Con un anillo perimetral

En las bases se establece que se deberá crear un anillo perimetral de dos metros de ancho como zona de seguridad, acotado por bolardos semicirculares de hormigón prefabricado, dejando la zona libre hasta la calzada rellena de grava o material granular de fácil mantenimiento. Igualmente, se deberá crear una plataforma sobreelevada que permita la observación de la instalación artística desde el coche, teniendo en cuenta la señalización de tráfico.

Dado el carácter que tiene el viario en el que se encuentra la rotonda, de entrada al núcleo urbano por Pozoblanco y por Cardeña, en el diseño deberá contemplarse cartel, rótulo o letras 3D con el nombre de Villanueva de Córdoba.

Elementos del patrimonio cultural

Por otra parte, se deberán incorporar al conjunto los elementos que anteriormente decoraban la rotonda como el cerdo y la encina, a la vez que se valorará la inclusión en el diseño de elementos o ideas emblemáticas del patrimonio cultural de la localidad, como por ejemplo las paredes de piedra seca y se valorará la iluminación artística y la calidad decorativa de la propuesta, la adaptabilidad a la finalidad perseguida, así como su adecuación a la normativa técnica que le sea de aplicación.

El plazo para la inscripción y presentación de propuestas estará abierto hasta el 19 de diciembre, mientras que hasta el 28 de febrero de 2026, a partir del fallo del jurado, el autor o el equipo ganador del concurso deberá hacer entrega de la obra final de la pieza artística principal, a partir de los bocetos presentados en la propuesta.

El premio es de 12.000 euros por la idea de ornamentación y por la elaboración de la pieza artística principal, en concepto de honorarios por la idea general y por la ejecución material de la elemental propuesta artística, incluyendo los materiales para su realización.