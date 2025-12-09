Santaella elige este miércoles a su nuevo alcalde entre independientes y el PSOE

El Pleno del Ayuntamiento de Santaella volverá a elegir a su alcalde este miércoles, unos dos años y medio después de las últimas elecciones locales de 2023. Tras el repentino fallecimiento de su regidor José del Río a los 80 años, que tuvo el 30 de noviembre, los 11 concejales (incluyendo el sucesor del primer edil) tendrán que votar de nuevo. Lo harán a partir de las 10 de la mañana y todo apunta a que el elegido o elegida será un representante de las fuerzas independientes.

En los anteriores comicios los socialistas ganaron las elecciones y obtuvieron cinco concejales, insuficientes para alcanzar por sí solos la Alcaldía. Cerca quedaron los independientes del partido local Somos Así (siglas de Agrupación de Santaellanos Independientes), con otros cuatro concejales. El PSOE contó 988 votos y un 40,54% de los sufragios pero se dejó por el camino casi seis puntos porcentuales respecto a las elecciones de 2019. Por contra, Somos Así avanzó casi 10 puntos y logró 768 papeletas.

Nadie podía lograr el bastón de alcalde sin el concurso de la tercera fuerza en liza, el PP, que con dos concejales tenía la llave del gobierno local en su mano. En 2023 había logrado un espectacular avance de casi 14 puntos porcentuales hasta los 555 votos, lo que le concedió dos actas de concejal. No parecía probable un pacto PSOE-PP, y así ocurrió. Los populares apoyaron a los independientes a cambio de tener mando en el nuevo ejecutivo local.

Cambios en la composición política

Nada hacía pensar que ese acuerdo estuviera en peligro. Pero entre las elecciones y el fallecimiento de José del Río se produjo una circunstancia que cambió la relación de fuerzas: las dos concejales del PP dejaron el gobierno y una de ellas incluso abandonó el partido para pasar a ser concejal no adscrito. Eso abría la puerta a un posible acuerdo diferente con el PSOE, que sólo necesita un voto para recuperar la Alcaldía.

Sin embargo, todo indica que no se producirá ese cambio y así lo reconocen los socialistas. El portavoz local, José Álvarez, explicó a este medio que se han mantenido conversaciones con la edil no adscrita, María del Carmen Mayo (que no ha querido atender a Diario CÓRDOBA). El encuentro tuvo lugar el día 2 de diciembre, dos días después de la muerte de Del Río. "Al manifestarles que presentaríamos candidatura, al ser la lista más votada en mayo de 2023, ya no nos han vuelto a llamar para nada", indicó Álvarez. Los socialistas dan por hecho que se repetirá el pacto y los independientes seguirán al frente de la Alcaldía.

María Dolores Doblas, primera teninente de alcalde de Santaella, en una imagen subida a su Instagram. / CÓRDOBA

De forma interina asumió el cargo de alcaldesa María Dolores Doblas, quien ya ha expresado su intención de seguir al frente del Ayuntamiento. En una entrevista en la Cadena Ser la semana pasada, Doblas aseguró que la siguiente en la lista de Somos Así no recogerá su acta de concejal tal como le corresponde, por lo que será otro miembro de la candidatura quien recoja el testigo.