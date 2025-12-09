Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rocían con gasolina el campo de fútbol de Torrecampo y lo prenden causando graves daños en la superficie de juego

El Ayuntamiento del municipio ha denunciado este acto vandálico que, aseguran, es un hecho premeditado que pone en riesgo la seguridad de las instalaciones

El césped del campo de fútbol de Torrecampo, dañado tras el acto vandálico de este puente.

El césped del campo de fútbol de Torrecampo, dañado tras el acto vandálico de este puente. / ANTONIO MANUEL CABALLERO

Antonio Manuel Caballero

Torrecampo

El Ayuntamiento de Torrecampo ha informado que durante este pasado puente festivo el campo de fútbol municipal ha sufrido “un grave ataque vandálico”.

Según ha señalado el Consitorio varias zonas del césped artificial fueron rociadas “con aceite o gasolina” y posteriormente prendidas, provocando daños importantes en la superficie de juego.

El Ayuntamiento ha indicado que "no se trata de un simple destrozo sino que es un hecho premeditado que pone en riesgo la seguridad de las instalaciones y supone un perjuicio directo para todos los vecinos que disfrutan de este espacio público".

Daños en la superficie de juego del campo de fútbol de Torrecampo.

Daños en la superficie de juego del campo de fútbol de Torrecampo. / ANTONIO MANUEL CABALLERO

Por ello desde el Consistorio, que condenan “rotundamente estos actos inaceptables", están valorando los daños para iniciar cuanto antes su reparación. Además, según han explicado, están recopilando datos para tomar las medidas oportunas para esclarecer los hechos.

En este sentido, piden colaboración de la ciudadanía y agradecen que si alguien ha visto algo o puede aportar información, lo comunique de forma confidencial.

