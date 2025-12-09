Publicado el anuncio previo de las obras de reforma del CAMF de Pozoblanco por 3,4 millones

El Centro de Atención a Personas con Discapacidad Física (CAMF) de Pozoblanco sigue en el punto de mira por la necesidad de acometer unas reformas que vengan a poner fin a las deficiencias que presenta el centro y que han sido denunciadas en los últimos tiempos por sindicatos, trabajadores y partidos políticos. Desde hace meses, se viene advirtiendo del deterioro generalizado de las instalaciones, una climatización deficiente, espacios obsoletos, así como falta de adaptación de algunas áreas a las necesidades de los residentes y la falta de accesibilidad.

Las últimas noticias oficiales en referencia a estas obras se conocen a través de una pregunta en el Senado registrada por el PP donde se preguntaba por la situación administrativa en la que se encuentra el informe jurídico sobre los pliegos del proyecto y si la licitación de las obras llegará antes de finalizar 2025. El Gobierno contestó indicando que «la situación administrativa del expediente de las obras de reforma de las instalaciones del CAMF se encuentra en fase de tramitación, no pudiéndose concretar las fechas de licitación y adjudicación».

Sin embargo, pocos días después de conocerse esta respuesta la Subdirección General de Análisis Presupuestario y Gestión Financiera del Instituto de Mayores y Servicios Sociales publicaba en la plataforma de contratación del sector público el anuncio previo de esas reformas. En concreto, se especifica que llevarán a cabo trabajos de instalación de calefacción, ventilación y aire acondicionado; instalación de ascensores; trabajos de fontanería y de instalación de dispositivos de protección contra incendios; además de trabajar en la instalación de equipos de distribución de electricidad y en los equipos de radio, televisión, comunicaciones y telecomunicaciones. Ese anuncio previo habla de una inversión que sobrepasa los 3,4 millones de euros.

Lo que no se fijan todavía son plazos, por lo que se desconoce cuando el anuncio previo pasará a convertirse en una licitación. Con todo, fuentes del centro han explicado a este periódico que desde la secretaria general del Imserso se especificó en una reunión reciente que las obras comenzarían en el mes de mayo y se atribuyó el retraso a la falta de presupuestos del Gobierno central.

Críticas

No es la primera vez que se fija el inicio de estas actuaciones y, precisamente, el retraso en acometer estas obras ha sido objeto de críticas hasta el punto de que la situación se elevó a pleno consiguiéndose el respaldo de todos los partidos políticos para solicitar al Gobierno central celeridad para la licitación y puesta en marcha de las obras. Así las cosas, el alcalde del municipio, Santiago Cabello, lamentó que «pasan los años y el Gobierno sigue diciendo que todo está en fase de tramitación sin concretar nada. Es lamentable y demuestra que no existe voluntad de actuar».