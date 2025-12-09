El programa ‘Tu salud en forma’ clausura con éxito una nueva edición en Montilla

La clausura del programa municipal Tu salud en forma reunió a decenas de participantes en un cierre de temporada que volvió a demostrar la fortaleza de esta iniciativa dirigida a promover el ejercicio físico entre personas mayores de 60 años en Montilla. El encuentro final, celebrado al término de una edición especialmente concurrida, puso de relieve el compromiso colectivo con un envejecimiento activo en un ambiente cercano.

A lo largo de toda la temporada, el programa —impulsado por el Área de Servicios Sociales, la asociación Acude y el grupo de monitores de Tu salud en forma— ha mantenido una dinámica constante y muy participativa en diferentes espacios abiertos y en instalaciones municipales. Las sesiones, marcadas por un tono amable y por el acompañamiento técnico, han buscado reforzar no solo la condición física, sino también la convivencia de quienes acudían cada semana.

Los monitores del programa hicieron hincapié en «el entusiasmo, las ganas de aprender y el espíritu de compañerismo» demostrado por los participantes en cada sesión.

Además, esta edición se ha consolidado como una de las más exitosas hasta la fecha, superando ampliamente las previsiones iniciales y reafirmando el papel del programa como referente local en la promoción de hábitos saludables.

La nueva edición de Tu salud en forma comenzará el próximo curso con el compromiso renovado de mantener un programa inclusivo, dinámico y adaptado a las necesidades del colectivo.