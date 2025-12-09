La Policía Nacional detiene a dos personas por tráfico de drogas e interviene 1.000 plantas de marihuana en Almodóvar del Río

La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a dos personas por su presunta implicación en delitos de tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y defraudación del fluido eléctrico, en una operación desarrollada el día 4 de diciembre, en la barriada de Los Mochos de Almodóvar del Río.

La investigación policial se inició a principios del mes de noviembre de 2025, tras las primeras informaciones que apuntaban a la posible existencia de un punto de venta de sustancias estupefacientes. Durante las pesquisas, los agentes detectaron que uno de los investigados podría estar realizando funciones de reparto de droga a terceros, utilizando la vivienda como base de operaciones. Además, se detectó que en el domicilio pudiera existir una plantación indoor de marihuana.

Droga y armas incautadas en Almodóvar del Río. / Córdoba

Drogas y una escopeta

Ante tales hechos, los investigadores solicitaron a la autoridad judicial un mandamiento de entrada y registro domiciliario. Durante el registro, los agentes confirmaron que en la vivienda existía una plantación de marihuana con casi 1.000 plantas de marihuana, además de unos 200 gramos de cogollos.También se intervinieron más de 700 gramos de cocaína, 76 gramos de heroína, así como 21 gramos de hachís y MDMA.

Los agentes incautaron una pistola táser, así como una escopeta y cartuchos de munición y diversas armas blancas, material vinculado habitualmente a la protección de puntos de venta de droga. Igualmente se intervinieron unos 2.000 euros en efectivo, ocultos en distintas estancias del inmueble.

Uno de los detenidos ha ingresado en prisión preventiva por orden de la autoridad judicial, mientras que el segundo ha quedado en libertad con cargos.