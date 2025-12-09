Luces, guirnaldas y 1.000 pascueros adornarán La Villa de Priego en una iniciativa para atraer turistas en Navidad

El Barrio de la Villa de Priego de Córdoba volverá a impregnarse del espíritu navideño gracias a la decoración con luces, guirnaldas y 1.000 pascueros que engalanarán sus calles y plazas. La iniciativa, impulsada por la Asociación de Vecinos y el Ayuntamiento, contará por segundo año consecutivo con el apoyo de la Diputación de Córdoba a través del Patronato de Turismo.

La delegada del área en la institución provincial, Narci Ruiz, ha presentado este martes el cartel y la programación del evento acompañada por el alcalde prieguense, Juan Ramón Valdivia; la diputada y concejala Marta Siles, y la concejala de Patrimonio, Jezabel Ramírez. Ruiz ha subrayado que la colaboración institucional es "fundamental" para que el barrio, declarado Conjunto Histórico-Artístico, "luzca todavía más si cabe con esta decoración especial y una programación para la que tanto los vecinos como el Ayuntamiento ponen toda la carne en el asador". También ha destacado que actividades como esta contribuyen a aumentar las pernoctaciones y a diversificar el espacio turístico, recordando que la Subbética recibió en el año 2024 más de 150.000 turistas.

Cada vez más turistas centroeuropeos

Ruiz ha añadido que cada vez es mayor la presencia de visitantes centroeuropeos atraídos por las tradiciones locales, la gastronomía y la posibilidad de "sentir y emocionarse" en una época como la Navidad.

El alcalde, por su parte, ha agradecido la colaboración para hacer posible un evento que alcanza su séptima edición, así como la implicación de los cerca de 500 vecinos del barrio, "grandes responsables de este producto turístico". Según ha señalado, durante los tres días centrales de la programación se llegan a contabilizar hasta 4.000 personas al día, lo que implica un notable movimiento de visitantes y la necesidad de reforzar la seguridad y la promoción. Recordó, además, que gracias a esta propuesta la Navidad se ha convertido en un recurso turístico más para una zona con 11 alojamientos y unas 300 camas del total de 1.700 que ofrece el municipio.

Programación

La Navidad en el Barrio de la Villa se desarrollará entre el 20 de diciembre y el 6 de enero con tres fechas clave. El día 20, las actividades arrancarán al mediodía con la actuación de la Zambomba Califa de Córdoba, seguida del grupo local Solile y Víctor, y concluirán a las 18.30 horas con la inauguración del alumbrado, en la que participarán vecinos destacados por su implicación social.

El 26 de diciembre, las cuatro plazas del barrio se llenarán de música durante toda la jornada. El 4 de enero, las calles recibirán la visita de sus majestades los Reyes Magos como antesala de la Cabalgata del día 5.

Durante estas fechas, la Asociación de Vecinos ha organizado un concurso de historias y reels en redes sociales inspirados en las calles del barrio, con premios en metálico y regalos.