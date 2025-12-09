Hornachuelos rehabilitará el inmueble adosado al Castillo con 100.000 euros de fondos europeos

El Ayuntamiento de Hornachuelos ha obtenido una subvención de 100.000 euros de los fondos europeos Feder destinada a la rehabilitación y puesta en valor del inmueble adosado al Castillo de Hornachuelos, con el objetivo de convertirlo en el futuro centro de interpretación de la fortaleza.

La resolución definitiva, ya aprobada, confirma la concesión de esta ayuda que permitirá iniciar una de las intervenciones patrimoniales más importantes de los últimos años en el municipio con un montante económico que alcanza los 223.487 euros.

De esta manera, Hornachuelos da un paso decisivo en la recuperación y puesta en valor de su patrimonio histórico con el proyecto de rehabilitación de la vivienda adosada al Castillo —situada en la calle Castillo nº 14— y su transformación en el Centro de Interpretación del Castillo de Hornachuelos, un espacio que permitirá explicar la historia, la arquitectura y la relevancia del monumento declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

Imagen del Castillo de Hornachuelos colgada en la página web del Ayuntamiento de la localidad. / CÓRDOBA

La actuación permitirá recuperar elementos defensivos singulares del recinto medieval, entre ellos parte del antemuro o falsabraga, actualmente integrado en el interior del inmueble adquirido. Expertos en patrimonio coinciden en que este elemento constituye una pieza clave dentro del sistema defensivo bajomedieval, de gran relevancia en el conjunto castellológico de Córdoba.

Una rehabilitación integral para dinamizar el casco histórico

El proyecto contempla la restauración de fachadas, la intervención en el patio trasero, la recuperación de la barbacana del castillo, la reparación completa de cubiertas y la resolución de problemas estructurales como humedades o filtraciones. También se incorpora un nuevo acceso accesible, rampa de acero corten y señalética adaptada, junto con salas expositivas y audiovisuales completamente renovadas.

El futuro centro contará con recursos digitales como recreaciones virtuales en 3D, aplicaciones interactivas y videoguías en varios idiomas, así como sistemas en braille y pictogramas para garantizar la accesibilidad universal.

El Plan Museológico del centro plantea una visita experiencial basada en cinco grandes ejes temáticos: los orígenes del castillo, la vida cotidiana en época medieval, la memoria cultural de Hornachuelos, la relación con el entorno natural y la importancia de la conservación patrimonial. El discurso expositivo combinará maquetas, paneles cronológicos, vitrinas, ambientación sonora, material interactivo y audiovisual de gran formato.

Además, se desarrollarán programas educativos dirigidos a centros escolares, familias, investigadores y colectivos locales, así como talleres temáticos y rutas didácticas por el castillo y el Parque Natural Sierra de Hornachuelos.