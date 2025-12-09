Una escultura en la Plaza de España de Cabra a la memoria de Alcalá-Galiano

El reciente levantamiento de una escultura en bronce a Dionisio Alcalá-Galiano a escasos metros donde se levantaba su casa natal en Cabra y que puso el broche de oro al vigésimo aniversario de la asociación cultural que con su nombre, lo recuerda, ha servido para que la labor realizada por la misma en todos estos años, recupere para la ciudad a uno de sus hijos más ilustres.

La escultura de bulto redondo en bronce a tamaño real sobre un pedestal de piedra, dedicada al brigadier egabrense fallecido en la batalla de Trafalgar el 21 de octubre de 1805 al mando del navío Bahama, ha servido para rendir un tributo a su memoria., gracias al escultor-restaurador sevillano Juan Carlos Vázquez Pichardo y que sufragada por el empresario egabrense Antonio Barranco Hurtado, lo rescata para el conocimiento de quien no sólo brilló como marino ilustrado, sino también como científico, matemático, astrónomo, geógrafo, cartógrafo y militar, que le llevó a participar en importantes misiones hidrográficas, como la corrección de las cartas marítimas del Mediterráneo Oriental, y ser parte de la trascendental Expedición Malaspina (1789-1794), que exploró las costas de América y Oceanía.

Una expedición en 1792 al frente de la Corona española

Una misión esta última que le llevó en 1792 a ponerse al frente de la expedición que la Corona española le encargó para explorar con dos pequeñas goletas, la Sutil y la Mexicana junto capitán de fragata, el sevillano Cayetano Valdés, el Estrecho de Juan de Fuca, en la búsqueda de un paso interoceánico entre el Atlántico y el Pacífico por el norte de América para establecer una nueva ruta comercial con el oriente asiático, explorando dicho estrecho ubicado en la costa situada en la actual frontera entre los actuales Estados Unidos y Canadá.

Unas latitudes las de dicho estrecho donde aún ambos son recordados, gracias al último e importante viaje realizado por España hasta la costa del Pacífico al dar sus nombres a las islas Galiano y Valdés, gracias al empeño que para ello puso el hidrógrafo de la Marina Real británica, el capitán George Henry Richards, cuando recibió la tarea de cartografiar las islas del sur del Golfo en 1859, nombrando así las mencionadas islas.

Como científico y matemático, destacó en varias disciplinas como la cartografía, la geografía y la astronomía, lo que hizo que en el transcurso de la Expedición Malaspina, redactara un Diario Astronómico y encontrara un nuevo método de hallar la latitud en la mar y el ángulo horario, por medio de dos alturas de sol y el intervalo. un elemento clave en la determinación precisa de las longitudes y latitudes utilizando el cronómetro y el octante, esenciales para crear mapas exactos y que ha sido desplazado recientemente por la utilización de los más novedosos sistemasde geolocalización gracias al uso de satélites.

Además, logró cartografiar con precisión la isla canadiense de Vancouver, demostrando que era una isla y no parte del continente, lo que fue vital para las reclamaciones territoriales españolas en la región de Nutka. Otro de sus logros fue que tras separarse de Malaspina y completar su misión en el Pacífico Norte, Galiano decidió continuar hacia el oeste, cruzando el Pacífico, el Índico y doblando el Cabo de Buena Esperanza.

El regreso del Sutil a Cádiz en 1794 marcó la primera circunnavegación española completada en sentido oeste-este (a diferencia de la de Magallanes-Elcano, que fue este-oeste), añadiendo otro hito histórico a su currículum científico.