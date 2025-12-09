Las diez imágenes icónicas de la Navidad en los pueblos de Córdoba que no te puedes perder

La Navidad ya se festeja en Córdoba en todo su esplendor con cientos de actividades y una programación singular que recorren todos los municipios de la provincia ofreciendo a vecinos y visitantes todo lo que se puede pedir a estas fiestas: alumbrado navideño, belenes, cabalgatas de Reyes Magos, música y decoración muy especial.

Cada pueblo de Córdoba esconde un tesoro que hace sus celebraciones únicas, pero hay algunas imágenes icónicas que revelan todas las posibilidades que ofrecen las navidades en Córdoba y que se localizan en los pueblos de Puente Genil, Rute, Fuente Carreteros, Morente (aldea de Bujalance), Torrecampo, El Viso, Lucena, Priego de Córdoba, Cabra y Alcaracejos.

Gold Dream de Puente Genil

Puente Genil, el municipio cordobés desde el que se ilumina la Navidad en medio mundo por la labor de la empresa pontanesa Ximenez Group, ha sido escogido este año como uno de los mejores destinos nacionales para disfrutar de las mejores luces navideñas este año.

El alumbrado de esta localidad cordobesa consta de dos millones de puntos de luz y estrena, como novedad, un proyecto inédito a nivel mundial, Gold Dream, un espectacular techo mágico instalado en La Matallana que convierte el paseo en un escenario de ensueño con cientos de miles de destellos dorados suspendidos que parecen caer del cielo.

El alumbrado de Puente Genil / A. J. GONZÁLEZ

Belén de chocolate de Rute

Esta localidad cordobesa endulza la Navidad gracias a sus dulces, anís y chocolate, y es una parada obligatoria cada año por su Belén de Chocolate, considerado el más grande del mundo y que este año celebra su 25º aniversario.

Elaborado por el obrador familiar Galleros Artesanos, referente en la repostería tradicional andaluza, consta de más de 50 metros cuadrados de superficie y 1.600 kilos de chocolate, que hacen de esta obra algo más que un reclamo turístico: una verdadera muestra de arte. Cada año, miles de personas -hasta 100.000 en la pasada edición- visitan este peculiar belén, que cambia de temática en cada campaña, sorprendiendo con escenas bíblicas, rincones populares y hasta monumentos históricos, todos modelados a mano con una precisión.

El maestro chocolatero Jorge Garrido explica a los visitantes los detalles del Belén de Chocolate de Rute, que cumple 25 años este 2025. / MANUEL PADILLA

La Danza de los Locos de Fuente Carreteros

El municipio cordobés de Fuente Carreteros se engalana cada 28 de diciembre para celebrar una de sus tradiciones más antiguas. Con unos orígenes situados en torno a 1767 y traídas hipotéticamente por los colonos centroeuropeos, la Danza de los locos y el Baile del oso tienen un carácter folklórico-religioso, aunque cuentan con una interpretación distinta entre los habitantes del pueblo y algunos investigadores.

La representación está basada en la matanza de recién nacidos e inocentes organizada por el Rey Herodes, por eso se celebra el 28 de diciembre, festividad de los Santos Inocentes. La localidad recuperó esta tradición en 1982 durante la conmemoración del 215 aniversario de la fundación de la Colonia. Además de contemplar la danza, el pueblo celebra uno de sus días más importantes, compartiendo sus dulces tradicionales y realizando una gran fiesta en la "casa grande".

A. J. González

Torrecampo y su belén viviente

Se celebra en años alternos –y este 2025 no toca- pero se ha convertido en una de las imágenes de la Navidad en la provincia. Instaurado en 2012, esta celebración anima a los habitantes del pueblo a representar en sus las estampas de aquella Judea de los tiempos de Herodes. La cita se ha convertido en un evento cultural de primer orden y de referencia nacional.

La recreación se realiza en un espacio que llega hasta los 6.000 metros cuadrados del centro histórico-artístico, que ocupan casi 300 torrecampeños representando hasta 40 escenas entre las del misterio del nacimiento de Jesús como, por ejemplo, el nacimiento en el pesebre, Anunciación, Huida a Egipto, Palacio de Herodes o la Anunciación de los pastores, y escenas tradicionales de la vida cotidiana como la matanza, las lavanderas, corrales o los bordados y el bolillo.

Torrecampo da vida a su tradicional belén viviente / RAFA SÁNCHEZ

Morente, una aldea de cuento

Esta aldea que pertenece al municipio de Bujalance se transforma cada Navidad en un escenario de cuento, en una iniciativa que surgió con la idea de combatir la despoblación. Son precisamente sus vecinos los que elaboran cada año la decoración de sus calles, entre la que destaca la presencia de 300 gnomos, que atraen cada temporada a más de 4.000 visitantes.

Detalle de la decoración navideña de Morente, en Córdoba. / CÓRDOBA

Auto Sacramental de los Reyes Magos en El Viso

Cada año, El Viso, en la Comarca de los Pedroches, celebra una de las citas más destacadas de la Navidad en la provincia: el Auto Sacramental de los Reyes Magos, una festividad que ha sido representada durante siglos.

Durante esta representación, actores locales dan vida a los Reyes Magos, acompañados de música, luces y escenas llenas de ilusión para toda la familia, en una fiesta que está declarada de Interés Turístico Nacional de Andalucía. Las funciones se representan este año del 2 al 6 de enero, y las entradas ya están a la venta.

Los vecino de El Viso representan la adoración de los Reyes Magos / RAFA SÁNCHEZ

La gran bola de la Plaza Nueva de Lucena

La localidad de Lucena cuenta con un alumbrado con elementos decorativos de referencia y 1,5 millones de puntos de luz, entre los que destaca la gran bola situada en el centro de la Plaza Nueva, el árbol gigante en la fuente principal del Paseo del Coso o el ángel del Llanete de San Francisco.

Ente las actividades destacas para estos días, está el mercado navideño en el Paseo del Coso (del 12 al 14 de diciembre), la Papanoelada Motera del 20 de diciembre y la zambomba del día de Nochebuena.

Manuel González

Barrio de la Villa en Priego

El principal barrio de Priego se convierte en el epicentro de la Navidad en esta localidad cordobesa. Al alumbrado festivo se suma una programación especial con la música como protagonista. En la programación destacan los conciertos que ofrecerán la Banda Sinfónica de la Escuela Municipal de Música (21 de diciembre), Chico Pérez (26 de diciembre) y la Orquesta Sinfónica Ciudad de Priego (27 de diciembre), junto al tradicional certamen de villancicos de la cofradía de los Dolores (22 diciembre), y las dos zambombas que organizarán las hermandades del Mayor Dolor y La Paz, los días 7 y 19 de diciembre, respectivamente.

Encendido del alumbrado extraordinario de Navidad en Priego. / R.C.C.

Belén de la plaza de España en Cabra

El Belén instalado en la plaza de España de la localidad egabrense es uno de los más singulares y reconocidos no solo de la provincia, sino a nivel andaluz. A este atractivo se suma el alumbrado y una programación que incluye pasacalles, talleres infantiles, la Ruta de Belenes, visitas teatralizadas, los tradicionales conciertos de Navidad del Centro Filarmónico Egabrense y la Banda de Música, o la adoración a la imagen del Niño Jesús del Belén municipal, en la medianoche del 25 de diciembre.

José Moreno

Alcaracejos y su decoración vecinal

Esta localidad cordobesa abre la puerta a los visitantes mostrando su cara más navideña con un concurso de decoración de calles en el que se elige la vía más navideña del municipio. El concurso se celebra desde 2019 se viene convocando este concurso que tiene la meta de que el pueblo luzca lo más esplendoroso posible. Además, se recomienda que los materiales que se usen sean preferentemente reciclados, consiguiendo que sea llamativa a la par que sostenible. A partir del 20 de diciembre hasta el 6 de enero se puede visitar este municipio y contemplar una decoración única.