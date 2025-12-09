Cabra prepara una programación navideña juvenil con actividades de ocio, deporte y formación

Actividades de ocio creativo, deporte, formación y participación juvenil son algunas de las propuestas que conforman la programación especial para esta Navidad prevista por la delegación de Juventud del Ayuntamiento de Cabra. Esta se ha configurado de manera consensuada con asociaciones y con los corresponsales juveniles, según ha explicado este martes en su presentación la responsable del área, Sara Alguacil, ya que "son ellos quienes trasladan las necesidades e intereses de la juventud egabrense". Para esta edición, además, "han decidido asumir directamente la organización de dos de las actividades principales, dando un paso adelante en la implicación y en el conocimiento del funcionamiento interno de los eventos y de la coordinación con la administración", ha añadido la concejala.

Entre las actividades más destacadas figura el Multiaventura, planteado y organizado por este grupo con apoyo técnico de la delegación de Juventud y la colaboración de otras áreas municipales. Una actividad que incluirá diferentes pruebas y dinámicas. De igual forma, serán los corresponsales juveniles quienes se encargarán del taller de cocina, una propuesta práctica y participativa que permitirá a los jóvenes adquirir nuevas habilidades mientras se fomenta un ocio creativo y saludable.

La programación incorpora también un taller de parkour, financiado este año a través de la subvención destinada habitualmente a formación juvenil y que, según la delegada, "servirá para aprovechar la renovación de las instalaciones deportivas destinadas a esta práctica presentadas recientemente por la Delegación de Deportes". Esta actividad, junto con la prevista de senderismo, cuenta con la colaboración de Deportes y del Club Cima 2000 para la coordinación de seguridad. Respecto al senderismo, Alguacil ha avanzado que se realizará una ruta de unos 13 kilómetros alrededor del casco urbano, "asequible, de baja dificultad y muy demandada por los jóvenes".

En el ámbito artístico, regresa el taller de Cianotipia, que celebra su segunda edición "tras la excelente acogida del año pasado", que incluirá nuevos recursos creativos y es "una de las actividades más demandadas", según la edil.

José Moreno

La programación se amplía también con un taller de podcast, impartido por la joven asociación La Ventanita, con sede en Huertas Bajas, y participación de jóvenes de Cabra, Montilla y Puente Genil. Las sesiones se desarrollarán en la Casa de la Juventud y darán a los participantes conocimientos básicos sobre guion, grabación y producción de contenidos sonoros.

Juegos y teatro

El sábado 27 de diciembre tendrá lugar una jornada de juegos tradicionales y contemporáneos, de mesa y de rol, organizada por la asociación Fantasía Lúdica. Se desarrollará entre las 11.00 y las 14.00 horas y continuará por la tarde, a partir de las 17.00 horas, estando abierta a todos los jóvenes interesados en el ocio alternativo y participativo.

Los días 27 y 28 de diciembre, la asociación Verso Errante, integrada por jóvenes artistas vinculados a la Casa de la Juventud, llevará a cabo la formación–encuentro ‘Jóvenes sin máscara’, centrada en el desarrollo creativo, social y emocional a través del teatro para una veintena de jóvenes.

Actividades gratuitas

Todas las actividades son gratuitas, si bien requieren inscripción previa "por motivos de organización y cobertura de los seguros de responsabilidad civil", ha explicado Sara Alguacil, quien ha puntualizado que para el caso de los menores de edad "se recomienda acompañar la inscripción con una autorización familiar, especialmente ante el uso habitual de redes sociales para la difusión institucional de las actividades".