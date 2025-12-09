Baena solicita al Gobierno y a la Junta actuaciones urgentes en la N-432 y en la Autovía del Olivar

El Ayuntamiento de Baena ha trasladado formalmente al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y al de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, la "necesidad urgente" de actuar en dos infraestructuras estratégicas para la comarca: la carretera N-432 y la Autovía del Olivar (A-318).

En su escrito dirigido al Gobierno, la alcaldesa, María Jesús Serrano, expone la "preocupación de la ciudadanía ante el elevado número de accidentes" registrados en la N-432, especialmente en el tramo que atraviesa Baena y municipios cercanos.

Por ello, el Ayuntamiento solicita al Gobierno la "inclusión inmediata" de la conversión en autovía A-81 en la planificación estatal, mejoras urgentes que aumenten la seguridad en los tramos más peligrosos y una planificación que atienda a la realidad de los municipios del Guadajoz y Campiña Este, donde esta vía "es esencial para la movilidad, el desarrollo económico y la fijación de población".

En este sentido, Serrano recuerda que la N-432 conecta Córdoba y Granada y que "su estado actual condiciona la vida diaria de vecinos, empresas, servicios y emergencias".

Acelerar la Autovía del Olivar

En la misma línea, en la carta enviada al presidente de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento reclama la necesidad de impulsar los trámites pendientes para completar el trazado de la Autovía del Olivar. Una infraestructura "clave" para mejorar la conectividad del municipio, aumentar la competitividad del sector agrario y agroalimentario; favorecer el desarrollo industrial y turístico y reducir tiempos de desplazamiento y aumentar la seguridad en la movilidad.

La alcaldesa subraya que "Baena y su comarca llevan años esperando avances reales en este proyecto estratégico, fundamental para la vertebración territorial de Andalucía".

El Consistorio, dispuesto a colaborar

El Consistorio baenense reitera su disposición a "colaborar con ambas administraciones para que estas infraestructuras sean una realidad lo antes posible", recordando que el desarrollo del medio rural depende de comunicaciones seguras, modernas y eficientes.

La alcaldesa concluye que "nuestro territorio no puede seguir quedando atrás, por lo que necesitamos respuestas y compromisos firmes para garantizar un futuro con oportunidades para Baena y para toda la comarca del Guadajoz".