Montilla activa la nueva campaña de los Bonos Comercio para inventivar las compras navideñas

La Asociación de Empresarios de Montilla (Ademo) impulsa desde este martes la segunda oleada de los Bonos Comercio con una dotación de 15.000 euros destinada a incentivar las compras en los establecimientos de la localidad durante la campaña navideña, en una iniciativa que vuelve a contar con la colaboración del Ayuntamiento de Montilla y que busca, una vez más, tender la mano tanto a comerciantes como a consumidores en uno de los momentos más intensos del año para el consumo.

La campaña, que retoma el pulso tras la buena acogida de su primera fase, pone a disposición de la ciudadanía un total de 2.000 bonos descuento —mil bonos de cinco euros y otros mil de diez— accesibles para todos los usuarios a través de la aplicación móvil Compra con Ademo, disponible en App Store y Play Store.

A través de este sistema digital, los vecinos de Montilla podrán beneficiarse, en la práctica, de hasta 15 euros gratuitos para utilizar en sus compras hasta el viernes 19 de diciembre o hasta agotar existencias, una oportunidad que llega justo cuando comienzan a llenarse las calles de personas deseosas de elegir los regalos navideños.

El funcionamiento de los bonos mantiene el mismo esquema que en la primera oleada. El bono de cinco euros podrá aplicarse en compras superiores a diez euros, mientras que el bono de diez euros se utilizará en adquisiciones que superen los veinte euros.

¿Cómo funcionan los bonos?

Se trata de un mecanismo sencillo para el consumidor, que únicamente necesita descargar la aplicación, mostrar su código QR en el comercio adherido, seleccionar el establecimiento, activar el descuento y confirmar el canje en caja mediante ese mismo código, todo ello sin papeleos ni trámites presenciales que ralenticen la experiencia.

Desde Ademo se insiste en el valor estratégico de esta campaña para el tejido económico local. En ese sentido, desde la asociación se insiste en que esta segunda oleada representa "una oportunidad excelente para adelantar las compras navideñas y, al mismo tiempo, apoyar de forma directa al tejido empresarial local”, en un momento clave para muchos pequeños negocios que concentran en estas fechas una parte fundamental de su facturación anual.

Una mesa informativa en el Ayuntamiento

Para facilitar que nadie se quede fuera por falta de información o por dificultades técnicas, Ademo ha previsto la instalación de una mesa informativa en la puerta del Ayuntamiento de Montilla durante la jornada de hoy martes, en horario comercial de mañana y tarde.

Allí, personal de la asociación ofrece asistencia personalizada sobre el uso de la aplicación, los bonos disponibles y los comercios participantes, resolviendo dudas sobre la marcha y ayudando a realizar las primeras descargas, especialmente entre las personas menos habituadas al uso de herramientas digitales.

Comprar en las tiendas de siempre

Más allá de los números y de las aplicaciones móviles, la iniciativa busca reforzar un vínculo emocional entre el comercio y la ciudadanía. Comprar en la tienda de siempre, aprovechar un descuento y, al mismo tiempo, saber que ese gesto contribuye a sostener empleo y actividad en Montilla es una de las ideas que laten detrás de esta segunda oleada de bonos.