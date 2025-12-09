Aguilar de la Frontera restaura la capilla de la Virgen de la Rosa, joya barroca del siglo XVIII

Aguilar de la Frontera ha dado un paso decisivo para la protección de uno de sus mayores tesoros, la capilla de la Virgen de la Rosa, un rincón sagrado de la iglesia de la Veracruz que desde hace siglos guarda la memoria, la fe y el arte de toda una comunidad. En el corazón del templo, un monumento reconocido como Bien de Interés Cultural, comienza ahora un proceso de restauración de esta joya barroca que muchos vecinos esperaban con ilusión y esperanza.

El proyecto, promovido por la Iglesia y el Ayuntamiento de Aguilar, busca rescatar la belleza original de este espacio barroco del siglo XVIII, cuyas yeserías y estucos policromados han sufrido un grave deterioro por culpa de la humedad. Durante años, filtraciones en el tejado y la linterna amenazaron con borrar para siempre los colores, relieves y dorados que tantas generaciones han contemplado con devoción.

El tejado y la linterna

La empresa Gares Restauraciones ha asumido la responsabilidad de devolver la vida a la capilla, abordando tanto las causas estructurales del deterioro como la recuperación artística de cada detalle. El trabajo será minucioso: reparar el tejado y la linterna para poner fin a las filtraciones que han hecho tanto daño y recuperar los paramentos interiores, devolviendo la armonía visual a la cúpula hexagonal, donde la policromía y el dorado casi han desaparecido en algunas zonas.

Exterior de la iglesia de la Veracruz de Aguilar de la Frontera. / Gema Albornoz

En una reciente visita a las obras, la concejala de Urbanismo, Ángeles Zurera Trillo, y el párroco, Rafael Romero Ochando han destacado la precisión con la que avanza el proyecto y la importancia de actuar ahora, cuando aún es posible salvar este valioso patrimonio.

La intervención tiene un coste de 80.000 euros

La intervención será lenta y cuidadosa, como exige una joya de esta delicadeza. En las próximas semanas se detallará la duración exacta de los trabajos, aunque ya se ha dejado claro que la prioridad absoluta es garantizar la estabilidad y la belleza del conjunto para las próximas generaciones. Aprovechando la construcción del nuevo teatro aguilarense colindante a las instalaciones de la capilla e Iglesia de la Veracruz.

Este sueño de conservación cuenta con un presupuesto de 80.000 euros, una inversión que no solo devolverá el esplendor a un monumento, sino que también fortalecerá el vínculo emocional de Aguilar de la Frontera con su historia.