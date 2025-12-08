La procesión y la ofrenda floral marcan la festividad de la Inmaculada Concepción en El Carpio

Con gran esplendor se ha celebrado este lunes en la localidad de El Carpio la fiesta en honor a su patrona, la Inmaculada Concepción.

A primera hora de la mañana, la alcaldesa de la localidad, Vanessa Mariscal, realizó el voto de renovación de alcaldesa perpetua de la imagen de la Inmaculada. Acto seguido, los devotos de la patrona partieron en procesión camino hasta El triunfo, donde tuvo lugar la ofrenda floral.

Tradicional comida de hermandad

Cientos de devotos acompañaron a la Inmaculada en su recorrido procesional hasta la iglesia de la de Nuestra Señora de la Asunción. Por último, los cofrades celebraron la tradicional comida de hermandad en la que se dieron cita tanto las autoridades locales como miembros de la cofradía.