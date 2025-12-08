Religión
La patrona de Puente Genil estrena el manto y un rosario regalo del Papa León XIV
La procesión contó con la presencia del alcalde, Sergio Velasco, y la despedida de la cofrade mayor, Carmen Jiménez
En una tarde espléndida, Puente Genil ha acompañado este lunes a su patrona en la salida procesional con motivo del Día de la Inmaculada. El cortejo estuvo presidido por el alcalde, Sergio Velasco, y la cofrade mayor, Carmen Jiménez, quien con esta salida se despide prácticamente del cargo, ya que se celebran elecciones a mediados de este mes. El hermano mayor de esta estación de Gloria ha sido Luis Mendoza.
La Virgen lució, como novedad, un rosario regalo de León XIV, que en la mañana de este lunes le entregó en la función el oficial de la Santa Sede que ha estado presente.
Como broche de oro del 375 aniversario del nombramiento como patrona, la Purísima recupera el manto más antiguo de su patrimonio. Estos bordados proceden de un manto que lució la Virgen en el siglo de la industrialización, hasta próximo el año 1933. Los pintores locales Clemente Rivas y Javier Aguilar han creado un proyecto propio del siglo XIX siguiendo el estilo de bordados de la Purísima. Se trata de un terciopelo color turquesa, el cual ha sido encargado y donado por la familia Sánchez Molina de la empresa Telas y Antiques de Córdoba, confeccionado en Italia con tintada exclusiva.
La familia Ximénez Olivo, grandes devotos de la Virgen, han corrido con los gastos de la restauración que ha realizado el prestigioso bordador cordobés Antonio Villar, el cual ha procedido a la limpieza de la totalidad de las piezas.
Musicalmente, la Virgen estuvo acompañada por la Agrupación Musical de los Afligidos de la localidad y cerrando el cortejo estuvo la Banda Amigos de la Música de Estepa.
La Virgen procesiona, como viene siendo habitual, bajo un palio de luces, la iluminación navideña de Puente Genil.
- La Córdoba jaenera de Oriente': el pueblo cordobés que nació entre dos provincias
- El pueblo de Córdoba famoso por sus fachadas de granito: un tesoro poco común
- Palma Plaza en Palma del Río ya tiene fecha de apertura: Aldi, Action, Pepco y Burger King abrirán el mismo día
- Todo lo que sabemos del nuevo Palma Plaza en Palma del Río: horarios, accesos, marcas y promociones de apertura
- Palma Plaza abre sus puertas como 'referente comarcal' y 'complemento al comercio local
- Una bellota de 34,61 gramos, la más grande de Los Pedroches
- Multitudinario inicio navideño en Lucena: luces, música y magia en el encendido del alumbrado extraordinario
- Dos detenidos por intentar asesinar a una persona a la que reclamaban una deuda en Bujalance