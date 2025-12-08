La patrona de Puente Genil estrena el manto y un rosario regalo del Papa León XIV

En una tarde espléndida, Puente Genil ha acompañado este lunes a su patrona en la salida procesional con motivo del Día de la Inmaculada. El cortejo estuvo presidido por el alcalde, Sergio Velasco, y la cofrade mayor, Carmen Jiménez, quien con esta salida se despide prácticamente del cargo, ya que se celebran elecciones a mediados de este mes. El hermano mayor de esta estación de Gloria ha sido Luis Mendoza.

La Virgen lució, como novedad, un rosario regalo de León XIV, que en la mañana de este lunes le entregó en la función el oficial de la Santa Sede que ha estado presente.

Procesión de la Inmaculada en Puente Genil. / Virginia Requena

Como broche de oro del 375 aniversario del nombramiento como patrona, la Purísima recupera el manto más antiguo de su patrimonio. Estos bordados proceden de un manto que lució la Virgen en el siglo de la industrialización, hasta próximo el año 1933. Los pintores locales Clemente Rivas y Javier Aguilar han creado un proyecto propio del siglo XIX siguiendo el estilo de bordados de la Purísima. Se trata de un terciopelo color turquesa, el cual ha sido encargado y donado por la familia Sánchez Molina de la empresa Telas y Antiques de Córdoba, confeccionado en Italia con tintada exclusiva.

La familia Ximénez Olivo, grandes devotos de la Virgen, han corrido con los gastos de la restauración que ha realizado el prestigioso bordador cordobés Antonio Villar, el cual ha procedido a la limpieza de la totalidad de las piezas.

Musicalmente, la Virgen estuvo acompañada por la Agrupación Musical de los Afligidos de la localidad y cerrando el cortejo estuvo la Banda Amigos de la Música de Estepa.

La Virgen procesiona, como viene siendo habitual, bajo un palio de luces, la iluminación navideña de Puente Genil.