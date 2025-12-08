Lucena es el único municipio de la provincia de Córdoba que cuenta con espacios comerciales exclusivos

En toda la provincia de Córdoba sólo dos municipios cuentan con verdaderos centros comerciales. Junto al recién inaugurado de Palma del Río, Lucena dispone de dos espacios reservados para este tipo de negocios, incluyendo un polígono comercial.

La capital ejerce una gran influencia y acapara la mayor parte de los centros comerciales. Está bien comunicada con la mayor parte de la población y raro es el caso en que un traslado hasta Córdoba requiere más de una hora de camino. Aun así, algunos municipios tienen entidad suficiente en términos de habitantes como para disponer de su propio centro comercial.

Puente Genil (31.000 habitantes), por ejemplo, tiene un espacio con cines pero carece del resto de alicientes como tiendas o restaurantes. En Priego de Córdoba, con sus más de 22.000 habitantes, las comunicaciones permiten desplazarse hasta cuatro capitales de provincia con relativa facilidad, especialmente a Granada. Montilla también supera de largo los 20.000 habitantes pero se encuentra a menos de media hora de distancia de la capital por la autovía, lo que dificulta la instalación de este tipo de grandes superficies. En ninguno de estos municipios hay planes al respecto, como tampoco existen en la zona Norte.

Los Polvillares, impulsado al calor del Carrefour

Una superficie configurada en 226.962 metros cuadrados delimita el único polígono comercial de Lucena, impulsado en los primeros años de este siglo y denominado Los Polvillares. La inauguración de Carrefour, en el año 2002, fue la clave de esta extensión anexa al estadio Ciudad de Lucena y sus aledaños.

Las obras finalizaron en el año 2012 y, en julio de este año, el Ayuntamiento oficializó la recepción de los terrenos. Concatenándose períodos de crisis financiera y repuntes económicos e inmobiliarios, este recinto ha contemplado aperturas y desmoronamientos de sucesivos proyectos empresariales. Actualmente, operan establecimientos de restauración, una juguetería infantil, tiendas de electrodomésticos y ropa deportiva, oficinas, un lavadero de coches y el mercadillo privado de cada domingo.

La última iniciativa, un edificio polivalente para el CC Perla Shopping

La última iniciativa corresponde a la futura rehabilitación de un llamativo y polivalente edificio para emplazar el centro comercial Perla Shopping, sobre una parcela de 4.000 metros cuadrados para espacios comerciales, de restauración, terraza y aparcamientos. Fuentes municipales informan de que los trámites administrativos discurren por la calificación ambiental y la autorización de la ocupación del dominio público para una escalera, como requisitos previos a la concesión de licencia de obras y la siguiente actuación material.

En Priego las comunicaciones permiten desplazarse hasta a cuatro capitales

Y, dentro del casco urbano, en la ronda de San Francisco, hacia 2004 inició su actividad el centro comercial Lucena Plaza. Antonio Banderas, junto a Melanie Griffith, inauguraron oficialmente este complejo en 2005. Hoy, Multicines Artesiete, con un total de siete salas, resiste como el principal reclamo y el atractivo icónico y estable. La zona baja está ocupada por el formato Outlet de El Corte Inglés, reemplazando a Supercor. En el resto de los locales, actualmente vacíos, anteriormente estuvieron implantados una bolera de grandes dimensiones, así como negocios de comida.

A finales de noviembre, el Pleno promovió definitivamente una innovación en el PGOU para admitir la instalación exclusiva de usos comerciales en inmuebles y parcelas del centro histórico. Los preceptos vigentes desde 2001 limitan esta utilidad, como máximo, al 50% de la edificación.