La Guardia Civil desmantela un punto de venta de droga y tabaco ilegal en Montilla

La Guardia Civil ha desmantelado un nuevo punto de venta de drogas en la localidad de Montilla en el que, además se ofrecía tabaco ilegal sin precinto, tal como ha comunicado el Instituto Armado en un comunicado de prensa.

La investigación tuvo como punto de partida una actuación de la Policía Local de Montilla, en la que los agentes identificaron a dos personas que llevaban 10 gramos de cocaína, una navaja de pequeñas dimensiones y un total 41 cajetillas de cigarrillos sin precinto legal.

A partir de aquí la Guardia Civil comenzó las pesquisas para localizar al distribuidor de la droga y el tabaco, basándose para ello en la tenencia de la mencionada cantidad de cocaína.

Localización del vendedor

Las diligencias efectuadas por los agentes de la Benemérita permitieron localizar al traficante, un vecino de la localidad, en un local de Montilla. Allí encontraron 326 gramos de hachís, ocho gramos de heroína y diferentes elementos enfocados al tráfico de drogas, como varias básculas de precisión, recortes para la venta de la droga, una libreta con anotaciones, dinero fraccionado, y elementos que podrían haber servido como forma de pago de la droga.

Además, también se encontraron un total de 1.135 cajetillas de cigarrillos, junto a 10 bolsas de un kilogramo de peso cada una con picadura de tabaco. Todo ello fue intervenido por la Guardia Civil.

Los agentes procedieron a la detención de dos personas y al desmantelamiento de este punto de venta de drogas. Los delitos que se les imputan como presuntos autores son tráfico de drogas, usurpación de inmueble y defraudación del fluido eléctrico.

Los dos detenidos fueron puestos a disposición del juez, que ordenó el inmediato ingreso en prisión de uno de ellos.