Bujalance renueva el voto a la Virgen Inmaculada en una emotiva ceremonia en San Francisco

Bujalance ha vivido intensamente sus fiestas en honor a la Patrona, la Virgen Inmaculada del Voto, organizadas por el grupo parroquial de la Patrona y las Parroquias, con la colaboración de la Agrupación de Cofradías y el Ayuntamiento.

Los actos comenzaron con la novena en su honor, la visita de los centros escolares y su ofrenda solidaria de alimentos a la Virgen, la ofrenda de flores y el Pregón a cargo de Ana León Acuña y la Vigilia a la Virgen.

Con la festividad de la Inmaculada, en la parroquia de San Francisco tuvo lugar el momento culmen y más importante, con la solemne función principal en su honor, presidida por el párroco Francisco Roldán y cantada por la Coral Pedro Lavirgen. En el momento de mayor emoción, la alcaldesa Elena Alba, a los pies del altar y de rodillas ante el Cristo de la Buena Muerte, con la mano puesta en los evangelios, realizó el Voto y Juramento a todos los bujalanceños, que llenaban la Parroquia de San Francisco, en defensa del Dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen, hecho que se viene repitiendo desde el año 1679, con motivo de la peste que asolaba la zona y de la que Bujalance no llegó a verse afectado gracias a la supuesta intervención milagrosa de la Virgen. En este año 2025 se ha renovado el voto, pidiendo a la Patrona toda protección para Bujalance.

Un momento de la procesión en Bujalance. / José Escamilla

Los actos concluyeron con la procesión de la Virgen, que con gran esplendor recorrió las calles de su pueblo, en su paso a costal, que este año estrenaba candelería, donada por sus fieles devotos. Estuvo acompañada musicalmente por la Banda de Música Pedro Lavirgen, por todas las cofradías bujalanceñas de pasión y gloria, grupos parroquiales y numerosos fieles devotos. Los instantes de mayor emotividad fueron, durante la salida y al regresar a su templo, entre aplausos y vivas del pueblo de Bujalance, que vivió con devoción y gran intensidad este desfile procesional.