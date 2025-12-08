El Ayuntamiento de Lucena prioriza cambiar la cubierta en la Cueva del Ángel

El ejercicio 2026 ha de reportar avances sustanciales en la reordenación de la gestión y la consolidación de proyectos en la Cueva del Ángel de Lucena, un yacimiento arqueológico de relevancia nacional y cuyas actuaciones efectivas permanecen paralizadas desde hace prácticamente una década.

El primer objetivo, en la esfera material, consiste en la conclusión del pliego que configurará del concurso de ideas, promovido desde el área municipal de Patrimonio, y que detalla tres fases de intervenciones en el asentamiento del Pleistoceno Medio-Superior y su entorno.

La concejala de Patrimonio, Charo Valverde, mantuvo este pasado viernes una reunión con arquitectos municipales a fin de agilizar la culminación del expediente y que, en consecuencia, «podamos sacar» la licitación «el año que viene», sin que haya transcurrido el primer semestre.

Previamente, hace unas tres semanas desde la Junta urgieron directamente al alcalde, Aurelio Fernández, y la propia edil Charo Valverde a acometer la sustitución de la cubierta en la covacha, una actuación imprescindible para reanudar las excavaciones. Desde el Ayuntamiento confían en licitar, e incluso afrontar esta intervención, durante la próxima anualidad. Valverde admite que «es un recurso muy importante» y «lo tenemos ahí cerrado». El anterior contrato terminó resuelto ante la imposibilidad de transportar hasta el recinto arqueológico vehículos pesados y componentes de sobresaliente volumen. La realización de la cubierta ha de atender la presencia de una colonia de murciélagos y que, además, por el momento, sólo permitiría autorizar visitas en los meses de octubre y noviembre.

Inversión

El presupuesto de 2026 refleja 110.000 euros destinados a actuaciones en la Cueva del Ángel, aunque «podríamos utilizar remanentes», apunta Valverde, si resultara necesaria una mayor financiación.

Las dos siguientes fases, y que también articularán el concurso de ideas, estriban en la descripción de un nuevo camino público, a través de los terrenos donados por Teodoro Écija y Concepción de Mora, y habilitar aparcamientos de vehículos y autobuses; y edificar un centro de recepción de visitantes y de interpretación.

Al mismo tiempo, aún ha de emitirse un último informe, desde Intervención, para dirimir la elección del nuevo equipo de investigación, tras la conclusión, sin voluntad de prorrogarlo, del convenio con la Universidad de Córdoba. En la negociación del pacto presupuestario con Ciudadanos, la formación naranja «tras la decepción de la gestión por parte de la UCO», enarboló el compromiso de devolver la encomienda a la Fundación Instituto de Investigación y Evolución Humana, opción abiertamente preferida por el gobierno local, a través de una partida de 30.000 euros.