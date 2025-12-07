La Virgen de Luna, coronada canónicamente en un acto de hermanamiento entre Pozoblanco y Villanueva de Córdoba

Pozoblanco y Villanueva de Córdoba han estrechado los lazos de su unión como pueblos de un mismo territorio a través de su devoción a la Virgen de Luna, patrona de ambos municipios. En una solemne ceremonia, la imagen ha sido coronada canónicamente ante miles de fieles que se han congregado en el santuario de La Jara. Aunque en el interior el aforo ha sido para dos mil personas, hay quienes no se han querido perder esta histórica jornada y han seguido la ceremonia en los aledaños de la carpa.

Emulando a los días de romerías hay quienes han optado en hacer el camino que separa a ambos pueblos andando, los menos, pero no han rehusado a cumplir con esa tradición en un día tan señalado como el de hoy. A la llegada al santuario, el bullicio se dejaba notar entre quienes querían acceder al interior de la carpa y los invitados que hacían lo propio.

Numerosas autoridades asisten a la coronación

Entre ellos, numerosas autoridades como el presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, y los alcaldes de Pozoblanco, Santiago Cabello, y de Villanueva de Córdoba, Isaac Reyes, el capitán de la cofradía pozoalbense, Juan García, y el presidente de la de Villanueva, Juan José Cartán. La eucaristía ha estado presidida por el obispo de Córdoba, Jesús Fernández, y el obispo emérito, Demetrio Fernández.

Autoridades civiles y religiosas en el acto de coronación de la Virgen de Luna, este domingo. / M.A. Moyano / A. Dueñas

La ceremonia ha contado con las tradicionales descargas de la cofradía de Pozoblanco en momentos puntuales porque el olor a pólvora no podía faltar en un día como este. El momento álgido de la eucaristía ha tenido lugar tras la homilía cuando se ha procedido a la coronación canónica de la Virgen de Luna. Una vez coronada y a la conclusión de la eucaristía las corales de la Peña Marcos Redondo y de San Miguel han interpretado el Himno a la Virgen de Luna, con letra de Juan Bautista Escribano y música de Miguel Torralbo Reyes, compuesto para la ocasión.

El obispo de Córdoba, Jesús Fernández, en el acto de coronación de la Virgen de Luna, este domingo. / M.A. Moyano / A. Dueñas

Minutos antes, los dos máximos responsables de las cofradías leyeron la acción de gracias y se fundieron en un emotivo abrazo, quizás el momento más especial de toda la ceremonia.

Nueva corona de la Virgen de Luna, en el acto de este domingo. / M.A. Moyano / A. Dueñas

Con la coronación se pone fin a un proceso arduo y complejo que se fue al traste hasta en dos ocasiones, pero a la tercera ambas cofradías han conseguido unirse para conseguir un hito reivindicado durante décadas. Un proceso detallado por el obispo durante la homilía.