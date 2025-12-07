Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Religión

La Virgen de Luna, coronada canónicamente en un acto de hermanamiento entre Pozoblanco y Villanueva de Córdoba

El obispo de Córdoba, Jesús Fernández, junto al emérito, Demetrio Fernández, presiden la eucaristía para una imagen que es patrona de los dos municipios

El obispo Jesús Fernández corona canónicamente a la Virgen de Luna, patrona de Pozoblanco y Villanueva de Córdoba, este domingo.

El obispo Jesús Fernández corona canónicamente a la Virgen de Luna, patrona de Pozoblanco y Villanueva de Córdoba, este domingo. / A. Dueñas

Julia López

Julia López

Pozoblanco

Pozoblanco y Villanueva de Córdoba han estrechado los lazos de su unión como pueblos de un mismo territorio a través de su devoción a la Virgen de Luna, patrona de ambos municipios. En una solemne ceremonia, la imagen ha sido coronada canónicamente ante miles de fieles que se han congregado en el santuario de La Jara. Aunque en el interior el aforo ha sido para dos mil personas, hay quienes no se han querido perder esta histórica jornada y han seguido la ceremonia en los aledaños de la carpa.

Emulando a los días de romerías hay quienes han optado en hacer el camino que separa a ambos pueblos andando, los menos, pero no han rehusado a cumplir con esa tradición en un día tan señalado como el de hoy. A la llegada al santuario, el bullicio se dejaba notar entre quienes querían acceder al interior de la carpa y los invitados que hacían lo propio.

Numerosas autoridades asisten a la coronación

Entre ellos, numerosas autoridades como el presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, y los alcaldes de Pozoblanco, Santiago Cabello, y de Villanueva de Córdoba, Isaac Reyes, el capitán de la cofradía pozoalbense, Juan García, y el presidente de la de Villanueva, Juan José Cartán. La eucaristía ha estado presidida por el obispo de Córdoba, Jesús Fernández, y el obispo emérito, Demetrio Fernández.

Autoridades civiles y religiosas en el acto de coronación de la Virgen de Luna, este domingo.

Autoridades civiles y religiosas en el acto de coronación de la Virgen de Luna, este domingo. / M.A. Moyano / A. Dueñas

La ceremonia ha contado con las tradicionales descargas de la cofradía de Pozoblanco en momentos puntuales porque el olor a pólvora no podía faltar en un día como este. El momento álgido de la eucaristía ha tenido lugar tras la homilía cuando se ha procedido a la coronación canónica de la Virgen de Luna. Una vez coronada y a la conclusión de la eucaristía las corales de la Peña Marcos Redondo y de San Miguel han interpretado el Himno a la Virgen de Luna, con letra de Juan Bautista Escribano y música de Miguel Torralbo Reyes, compuesto para la ocasión.

El obispo de Córdoba, Jesús Fernández, en el acto de coronación de la Virgen de Luna, este domingo.

El obispo de Córdoba, Jesús Fernández, en el acto de coronación de la Virgen de Luna, este domingo. / M.A. Moyano / A. Dueñas

Minutos antes, los dos máximos responsables de las cofradías leyeron la acción de gracias y se fundieron en un emotivo abrazo, quizás el momento más especial de toda la ceremonia.

Nueva corona de la Virgen de Luna, en el acto de este domingo.

Nueva corona de la Virgen de Luna, en el acto de este domingo. / M.A. Moyano / A. Dueñas

Con la coronación se pone fin a un proceso arduo y complejo que se fue al traste hasta en dos ocasiones, pero a la tercera ambas cofradías han conseguido unirse para conseguir un hito reivindicado durante décadas. Un proceso detallado por el obispo durante la homilía.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una bellota de 34,61 gramos, la más grande de Los Pedroches
  2. La Córdoba jaenera de Oriente': el pueblo cordobés que nació entre dos provincias
  3. El pueblo de Córdoba famoso por sus fachadas de granito: un tesoro poco común
  4. Palma Plaza en Palma del Río ya tiene fecha de apertura: Aldi, Action, Pepco y Burger King abrirán el mismo día
  5. Todo lo que sabemos del nuevo Palma Plaza en Palma del Río: horarios, accesos, marcas y promociones de apertura
  6. Palma Plaza abre sus puertas como 'referente comarcal' y 'complemento al comercio local
  7. Fallece a los 80 años José del Río, alcalde de Santaella
  8. Un hombre es herido grave tras recibir un disparo en una jornada de caza en Villanueva del Duque

La Virgen de Luna, coronada canónicamente en un acto de hermanamiento entre Pozoblanco y Villanueva de Córdoba

La Virgen de Luna, coronada canónicamente en un acto de hermanamiento entre Pozoblanco y Villanueva de Córdoba

Córdoba, bajo un manto de niebla: ¿saldrá esta tarde el sol o volverán las lluvias?

El castillo árabe que custodiaba el camino a Toledo: una fortaleza perdida entre tres pueblos de Córdoba

El castillo árabe que custodiaba el camino a Toledo: una fortaleza perdida entre tres pueblos de Córdoba

El tiempo en Cabra: esta es la previsión meteorológica de hoy, domingo 7 de diciembre

El tiempo en Cabra: esta es la previsión meteorológica de hoy, domingo 7 de diciembre

El tiempo en Priego de Córdoba: esta es la previsión meteorológica de hoy, domingo 7 de diciembre

El tiempo en Priego de Córdoba: esta es la previsión meteorológica de hoy, domingo 7 de diciembre

El tiempo en Villanueva de Córdoba: esta es la previsión meteorológica de hoy, domingo 7 de diciembre

El tiempo en Villanueva de Córdoba: esta es la previsión meteorológica de hoy, domingo 7 de diciembre

El tiempo en Montalbán: esta es la previsión meteorológica de hoy, domingo 7 de diciembre

El tiempo en Montalbán: esta es la previsión meteorológica de hoy, domingo 7 de diciembre

El tiempo en Villaviciosa de Córdoba: esta es la previsión meteorológica de hoy, domingo 7 de diciembre

El tiempo en Villaviciosa de Córdoba: esta es la previsión meteorológica de hoy, domingo 7 de diciembre
Tracking Pixel Contents