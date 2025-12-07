El castillo árabe que custodiaba el camino a Toledo: una fortaleza perdida entre tres pueblos de Córdoba

En lo más alto de un solitario cerro, donde confluyen los paisajes de Córdoba, Badajoz y Ciudad Real, se levanta una fortaleza que durante siglos vigiló el paso hacia Toledo. Una joya medieval que parece suspendida en el tiempo, guardián de una frontera histórica.

Construido por los árabes entre los siglos XI y XII, el castillo se erigió sobre una antigua población musulmana y dominó durante siglos un amplio territorio entre regiones. Su ubicación no fue casual: el río Zújar serpentea a sus pies, y desde su torre del homenaje se domina un horizonte que alcanza hasta Sierra Morena.

Residencia señorial

Más que un bastión militar, fue usado como residencia, con patios, caballerizas y estancias que más tarde se adaptaron a la vida señorial. Su importancia estratégica radicaba en formar parte de las fortalezas que comunicaban el norte de Córdoba con Castilla.

Vista del Castillo de Madróñiz. / CÓRDOBA

Tras la conquista cristiana, la fortaleza pasó a manos del infante don Manuel, hijo de Fernando III, y más tarde a la Casa de Santa Eufemia, a través de linajes como los Fernández de Córdoba y los Mexía. También lo poseyó el marquesado de La Guardia.

El castillo en la actualidad

Hoy, el Castillo de Madroñiz pertenece a una sociedad privada y permanece cerrado, silencioso, entre los montes de El Viso, localidad al que pertenece, Santa Eufemia y Belalcázar, en pleno corazón de Los Pedroches.

Quienes se acercan pueden distinguir los dinteles decorados con atauriques mudéjares, los escudos y la torre del homenaje, que sigue alzándose orgullosa sobre el cerro. Desde su mirador se divisa el Zújar y el punto exacto donde convergen tres provincias.