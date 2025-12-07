La cantante María José Llergo enciende la Navidad de Pozoblanco

La Navidad ha llegado a Pozoblanco este domingo con el esperado encendido del alumbrado festivo, un acontecimiento que este año ha contado con una sorpresa muy especial: la encargada de pulsar el botón y llenar de luz la localidad ha sido la cantante pozoalbense María José Llergo, cuya presencia despertó una gran expectación entre vecinos y visitantes. Desde primera hora de la tarde, numerosas familias fueron ocupando la avenida Villanueva de Córdoba, a los pies del emblemático pino luminoso que articula todo el diseño del alumbrado navideño en la zona.

Aunque la afluencia de público ha sido algo menor respecto a otros años —una circunstancia que muchos atribuyen al cambio de fecha, trasladando el encendido del tradicional viernes al domingo—, el ambiente no perdió ni un ápice de emoción. Los niños, protagonistas silenciosos de estas fechas, aguardaban el momento con impaciencia, contando los segundos para ver cómo la ciudad se iluminaba de golpe y estallaban los aplausos.

Tras la cuenta atrás y el estallido de luces, llegó el momento de recorrer el municipio y descubrir las propuestas decorativas que engalanan sus calles y plazas. Familias y grupos de amigos se lanzaron al tradicional paseo, comentando las novedades del alumbrado, haciéndose fotografías y disfrutando del ambiente prenavideño que ya se respira con intensidad.

Otros cantantes que iluminan

El acto protagonizado por María José Llergo se suma a otros eventos similares celebrados en la provincia durante los últimos días, que han convertido a artistas cordobeses en embajadores del espíritu navideño. Entre ellos, destaca el “botonazo” del cantante Javi Crespo, recién salido de su paso por Operación Triunfo, quien inauguró el alumbrado de Lucena ante una multitud entusiasmada. También la cordobesa India Martínez hizo lo propio al encender oficialmente la iluminación navideña de la capital, generando una gran repercusión y consolidando esta fórmula como una manera de vincular música, identidad local y celebración.

Con este gesto, Pozoblanco se suma al calendario festivo provincial y arranca unas semanas en las que la iluminación, las actividades culturales y el clima familiar serán los grandes protagonistas.