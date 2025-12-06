Rute, el pueblo cordobés de la Navidad, espera más de 20.000 visitantes en su calles y museos durante el puente

El puente festivo de diciembre, de la Constitución y de la Inmaculada, es el de mayor afluencia de visitantes a Rute. Un turismo navideño relacionado con sus tradicionales productos como mantecados, turrones, anisados, licores y chacinas y jamones. Un sector agroalimentario que atrae todos los años a más de 100.000 visitantes. Solo en este puente, entre el viernes 5 y lunes 8 de diciembre, la oficina municipal de turismo espera cerca de 20.000 visitantes. Se trata del puente festivo que encara la recta final de la campaña de Navidad, que dio comienzo precisamente con otro puente, el del 12 de octubre, Día de la Hispanidad.

«Rute es un referente en el turismo de interior, y en estas fechas convertido en el Pueblo de la Navidad», asegura el alcalde, David Ruiz Cobos, quien subraya el papel esencial que juega el sector turístico en el desarrollo económico del municipio, destacando la colaboración ejemplar entre el Ayuntamiento y el sector empresarial. «Cada visitante que llega a Rute debe sentirse bien acogido, bien atendido y marcharse con el deseo de volver», afirma el regidor ruteño, señalando que «ese es el mejor indicador de éxito para una campaña como la nuestra». Ruiz Cobos resalta «el esfuerzo, la constancia y la pasión de los empresarios y trabajadores que hacen posible que Rute suene cada Navidad en toda España».

El alcalde recuerda que desde el pasado mes de junio Rute ha revalidado por otros cinco años el distintivo de Municipio Turístico de Andalucía. Desde el Ayuntamiento y la delegación de Turismo, que ostenta el alcalde, el apoyo y coordinación con el sector empresarial relacionado con el turismo «es total, preparando la campaña ya durante el verano con distintas reuniones de trabajo para abordar las líneas a seguir en la promoción y difusión de Rute como Pueblo de la Navidad», explica Ruiz Cobos.

El maestro chocolatero Jorge Garrido explica a los visitantes los detalles del Belén de Chocolate de Rute, que cumple 25 años este 2025. / Manuel Padilla

Cada campaña la renovación de los principales museos y espacios temáticos del municipio sorprenden a los visitantes con nuevas creaciones y propuestas. Entre ellos el Belén de Chocolate, el más grande de España, que celebra su 25 aniversario con recreaciones de sus primeros escenarios y un recorrido por todas la fantasía que ha desplegado en este cuarto de siglo, con 1.600 kilos de chocolate convertidos en arte. El Museo del Anís, que incorpora este año el primer Belén Taurino, con una estética goyesca original con figuras de gran tamaño y valor histórico; el Museo del Turrón y Mazapán, con su nueva Aldea del Dulce y la Navidad realizado con una base de galletas de jengibre, barquillos de oblea y merengue construido junto al popular personaje Grinch; y completan los atractivos la Casa Museo del Jamón, la Destilería Machaquito con su propuesta museística y su visita catalogada de interés industrial, Anís Altamirano o Anís Raza, entre otros espacios emblemáticos también abren sus puertas al visitante.

El alcalde de Rute, David Ruiz, celebra la renovación por cinco años del distintivo de Municipio Turístico de Andalucía

La campaña de Navidad de este año gira también en torno a dos símbolos para el municipio que en este 2025 cobran protagonismo. Por un lado, el 30 aniversario de la construcción del Monumento al Anís de Rute que se ha completado este año con la reciente inauguración del Monumento a la Pastelería Ruteña. Monumentos que simbolizan el reflejo de generaciones de hombres y mujeres que convirtieron los dulces y los licores en un legado cultural que lleva el nombre de Rute, dijo el alcalde David Ruiz. Monumentos al Anís que fue inaugurado el 13 de mayo de 1995.

Monumento a la pastelería

Y el pasado 21 de noviembre, coincidiendo con el encendido del alumbrado navideño, el Ayuntamiento ha inaugurado el monumento a la pastelería ruteña. El monumento se compone de un conjunto escultórico en bronce obra del artista ruteño Luis Manuel García Cruz, quien ha creado a un pastelero junto al horno cuya puerta de hierro es donación de la familia Galleros, así como de una mantecadera preparando los famosos polvorones de Rute.