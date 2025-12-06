Las reconocidas "golosinas" artesanas de las clarisas de Belalcázar endulzan la Navidad de Córdoba

Las hermanas clarisas de clausura que habitan el convento de Santa Clara de la Columna de Belalcázar, diez en la actualidad, han celebrado su decimoprimer Día del Dulce Conventual, que ha sido un éxito por la gran cantidad de visitantes llegados de distintas provincias, que han acudido para participar en las actividades organizadas y adquirir sus dulces con los que disfrutar en estas próximas fiestas navideñas.

Como explica sor Isabel, estas últimas semanas han acudido al obrador de forma diaria «porque nos afanamos un poco más para este día, pero también para estas fechas, porque la gente que nos quiere y nos visita demanda nuestros dulces y, de esta manera, podemos afrontar el mantenimiento del convento».

El pasado lunes, la Guía Repsol anunciaba que incluía a este convento y le otorgaba un Solete, precisamente por esa manera artesanal de elaborar los dulces y el resultado exquisito de sus elaboraciones.

Delicias navideñas

Dulces como los bocaditos de almendra, las claritas de nuez, delicias, magdalenas, flor de almendra, yemas, pastas de almendra, rosca de fideos, repelaos, pastitas de Santa Clara, mermeladas y, en esta época, también los polvorones, empiñonadas, nevaditos, cocadas o pasteles de gloria.

Sor Isabel indicaba que cuando le comunicaron que obtenían un Solete de Repsol y les explicaron lo que significaba «nos vimos sorprendidas favorablemente y muy agradecidas, aunque como decimos, no trabajamos para un premio», pero «sí estamos satisfechas con el resultado de los dulces y, encima, te lo reconocen de esta manera, pues es una motivación para nosotras». Sor Isabel añadía que «también es muy bueno el momento en el que ha venido el reconocimiento, que ha sido providencial».

Aunque empleen máquinas para batir o amasar los dulces, los hacen con mimo uno a uno, de forma artesanal, y además se reparten el trabajo: una hermana echa la masa, otra le pone azúcar, otra le incorpora el huevo y otra lo hornea.

Los mejores ingredientes

Cuidan además la calidad de sus materias primas y aunque estas se han encarecido han mantenido los precios de venta.

Estas hermanas pobres de la Orden de Santa Clara de Asís recibían ayer con una sonrisa a todos los visitantes y ellas mismas atendían las ventas, agradeciendo las compras de sus dulces.

La hermana superiora, sor Eugenia, destacaba la colaboración de personas voluntarias y la posibilidad de visitar ayer la casa de oración, que era el lugar de retiro de la condesa de Belalcázar, doña Elvira de Zúñiga o el patio de la huerta, donde se representa la obra de teatro El halcón y la columna.

Durante el Día del Dulce Conventual hubo un desayuno con café y dulces en el refectorio del claustro principal, visitas guiadas al convento, entre ellas una nocturna a las 18.00 horas, también se contó con una merienda conventual, un concierto de guitarra a cargo de Bruno Luna y Hugo Chamorro en la iglesia, a la vez que se podía contemplar una exposición de fotografías sobre las clarisas de Julián Iglesias en el antiguo dormitorio.

Apoyo social

Tal y como subrayaba sor Eugenia, «nos sentimos muy queridas y valoradas, y no sólo por los dulces que hacemos, sino porque la gente agradece nuestra labor de oración, la conservación del convento y, sobre todo, que lo abramos para visitas guiadas».

El convento de Santa Clara de la Columna, fundado por doña Elvira de Zúñiga, se sabe con certeza que ya estaba construido en 1476 y antes de que fueran religiosas las que lo habitaron, tuvo una primera etapa en la que contó con monjes franciscanos como moradores.

A pesar de los avatares históricos, la comunidad religiosa de Santa Clara sigue habitando en este convento e intentando mantener viva su forma de vida en el carisma de Francisco y Clara de Asís.

También personas o grupos pueden realizar retiros en este convento, considerado uno de los principales monumentos de la provincia.

Los dulces se pueden comprar a través de la página web que tienen habilitada y, además, en el convento cualquier día en horario de mañana y de tarde.