6 de diciembre
Lucena y Cabra celebran el Día de la Constitución con diversos actos
Izada de bandera, reconocimiento a funcionarios jubilados y un pasacalles, entre los eventos por el 47 aniversario de la Carta Magna
Lucena y Cabra realizaron diversos actos para conmemorar el 47 aniversario de la aprobación de la Constitución por parte de la ciudadanía española.
Dos escenarios se combinaron para la celebración del Día de la Constitución en Lucena. En primer lugar, el salón de plenos del Ayuntamiento albergaba la convocatoria institucional y que englobó, la entrega de distinciones al personal jubilado, en la administración local, durante los años 2024 y 2025.
Una Carta Magna que garantiza "libertades y derechos"
Seguidamente, el alcalde, Aurelio Fernández, en presencia de la corporación y autoridades civiles y otros representantes de la sociedad local, pronunció el discurso principal en este 6 de diciembre. El primer edil destacó que, hace prácticamente cinco décadas, España se embarcó «en una senda de entendimiento y de concordia», sustentada en «un marco jurídico» que garantiza «libertades, derechos y estabilidad institucional».
Del mismo modo, subrayó que los ayuntamientos encarnan la misión y la facultad de «ver la realidad sin filtros, escuchando en la calle y respondiendo con rapidez». Por todo ello, mencionó las premisas obligatorias de «equilibrio, temple, visión y compromiso con el interés general».
"Autonomía local" como base de un "proyecto de ciudad"
Citando expresamente a Lucena manifestó que «esa autonomía» local «se ha convertido en la base de un proyecto de ciudad que avanza con firmeza» hacia el refuerzo de los servicios públicos, impulsando proyectos de modernización, fomentando la actividad industrial, educativa, cultural y social.
Finalmente, transmitió la voluntad de que en el Día de la Constitución se acepten y afiancen principios que inspiren a «seguir trabajando unidos, mejorando nuestra ciudad y defendiendo las instituciones democráticas».
Posteriormente, los participantes se trasladaron al Paseo del Coso, donde se izaba la bandera de España, interpretándose en última instancia el himno nacional.
Pasacalles en Cabra
Por su parte, el 47 aniversario de la Constitución Española se celebraba en Cabra en la jornada de este sábado 6 de diciembre tras un pasacalles a cargo de la Banda de Música por el centro de la ciudad, con una sesión institucional por parte de la corporación municipal en el salón de plenos para conmemorar la aprobación en referéndum de la Carta Magna en 1978.
Una vez finalizada, se procedió a las puertas del consistorio al izado de la bandera nacional e interpretación del himno nacional de España por la Banda de Música y una serie de talleres conmemorativos con motivo del Día de la Constitución de chapas, pintacaras y palomitas, destinados al público infantil.
