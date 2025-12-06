Patrimonio documental
La Fundación Botí de la Diputación de Córdoba incorpora la descarga de catálogos y la consulta digital de fondos
El objetivo es incrementar el contenido disponible y mejorar la experiencia de los usuarios
E. P.
La Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí, dependiente de la Diputación de Córdoba, ha anunciado que está digitalizando los catálogos de sus principales exposiciones y los fondos de su biblioteca para ampliar el acceso público a sus recursos culturales a través de su página web.
Según ha informado la institución provincial en una nota, el presidente de la Fundación y delegado de Cultura, Gabriel Duque, ha señalado que el objetivo es incrementar el contenido disponible y mejorar la experiencia de los usuarios, permitiendo la descarga directa de catálogos y la consulta online de archivos.
En colaboración con la Diputación Provincial
Duque ha subrayado que la digitalización se está realizando en colaboración con el Departamento de Archivo de la Diputación y que los fondos podrán consultarse en el apartado 'Publicaciones', donde también puede solicitarse cita para consulta presencial.
La web de la Fundación, permite ya acceder y descargar los catálogos de las exposiciones 'Trayectoria artística en la colección de la Diputación de Córdoba. 30 aniversario de su legado', de Rafael Botí; 'Bestiario', de José Manuel Belmonte, y 'Genealogía flamenca', de Julia Hidalgo.
