Guardia Civil
Dos detenidos por intentar asesinar a una persona a la que reclamaban una deuda en Bujalance
La víctima sufrió lesiones por arma blanca que requirieron intervención quirúrgica, mientras que uno de los arrestados ha ingresado en prisión
La Guardia Civil ha detenido en Bujalance a dos personas como presuntas autoras de un delito de tentativa de homicidio tras una violenta agresión ocurrida en una vivienda de la localidad.
El suceso fue comunicado mediante un aviso recibido en el Puesto de la Guardia Civil de Bujalance, que alertaba de una pelea en el interior de un domicilio. Según la investigación inicial, varios individuos habrían accedido a la vivienda rompiendo la puerta con un arma blanca, agrediendo posteriormente a uno de los moradores, quien tuvo que ser intervenido quirúrgicamente debido a la gravedad de las lesiones.
La agresión, para reclamar una deuda
Tras acudir al lugar, los agentes confirmaron lo sucedido e iniciaron de inmediato gestiones para el esclarecimiento total del hecho, así como para la identificación y localización de los autores. "Las primeras investigaciones permitieron averiguar que, al parecer, los presuntos autores habían agredido a la víctima para reclamarle una deuda", explica la nota de prensa de la Guardia Civil.
Continúan buscando a otros dos presuntos implicados
La investigación permitió identificar a dos de los presuntos implicados y establecer un dispositivo orientado a su detención. Ambos fueron localizados y arrestados en fechas recientes en la propia localidad de Bujalance. La Guardia Civil continúa trabajando para localizar y detener a otros dos presuntos autores implicados en la agresión.
Los detenidos, junto con las diligencias instruidas, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado el ingreso en prisión de uno de ellos.
