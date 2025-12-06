Animación y compras en el mercado navideño de Palma del Río

La Plaza Mayor de Andalucía de Palma del Río acoge hasta el próximo lunes 8 de diciembre un mercado navideño donde podemos encontrar dulces típicos, jabones artesanales, incienso, decoración, joyas , juguetes y grandes productos típicos de la navidad y solidarios. Llama la atención el puesto de la asociación Buscando un Sueño donde encontrar productos hechos por los miembros de esta asociación.

Entre compra y compra, si vamos con los peques podemos acercarnos a las mesas lúdicas donde despertar el ingenio o disfrutar de las atracciones instaladas como el girasillas o las colchonetas.

La asociación Palma Crochet ha elaborado para la plaza un bonito fotocall instalado en la plaza donde todos quieren hacerse una foto y muchos de estos visitantes se quedan sin saber qué decir cuando les sorprende el duende de la Navidad o Grandolfo el Elfo que forman parte de las animaciones que recorren estos días todo el mercado y que despiertan la admiración de todos con sus historias y malabares.

Adela disfruta viendo a su nieto saltar en la colchoneta y comprando unas almendras garrapiñadas “como se ha hecho toda la vida”. Los personajes navideños inundan la plaza y se instalan actividades complementarias como unas ‘cabinas literarias’ donde marcando un número de teléfono podemos escuchar la voz de nuestro escritor o poeta favorito recitando alguna de sus obras.

Noa ha quedado enamorada de un pequeño colgante de piedra hecho artesanalmente que finalmente se lo pone en el cuello.

Cada noche un espectáculo de fuego y humor cierra un mercado que inunda de espíritu navideño la ciudad de Palma del Río.